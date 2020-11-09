美國成為全球第一個新冠肺炎確診人數突破1,000萬的國家，在此同時，美國下屆總統拜登宣布將成立由12名專家組成的抗疫工作小組，並表示控制疫情是他上任後的優先要務。

拜登計劃設立一個12人工作小組，在他於2021年1月上任後，為美國制定控制疫情藍圖。抗疫工作小組的領導人為美國衛生局前局長莫西（Vivek Murthy），與美國食品藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）。

拜登在8日的勝選演說中表示，「我們的工作從控制新冠肺炎疫情開始。在新冠病毒得到控制之前，我們無法重振經濟、回復活力、或是享受生活中最重要的時刻。我將竭盡全力控制疫情。」

拜登在競選時期屢屢批評美國現任總統川普防疫不力，而川普持續看輕疫情的威脅。根據路透社數據顯示，美國新冠肺炎確診人數跨越1,000萬人關，死亡人數超過23.7萬人。全球確診人數超過5,000萬人。

過去10天美國的新增確診人數約達100萬人，寫下華盛頓州在293天前傳出首起確診案例以來，最高感染率紀錄。近日確診的患者包括6名白宮助手，其中之一是川普的幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。

截至7日止，美國的新冠肺炎死亡案例已連續5天超過1,000人，創下8月中以來最嚴重紀錄。衛生專家表示，死亡人數通常在確診案例激增的4至6周後跟著攀升，恐加重拜登上任後的挑戰。他將在2021年1月20日就職。

拜登的控制疫情計畫包括提升篩檢、擴大生產個人防護設備、研發安全的疫苗，與安全的重新開放校園。美國媒體報導，拜登原本也有意強制全國配戴口罩，但他的顧問表示他無權下達此項命令。

莫西受訪時表示，美國必須一致行動，意味著美國將制定國家級的防疫計畫。

(工商 )