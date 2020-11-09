桃園市「智慧區里服務系統」已使用4年，是里長通報轄區問題的利器，但近日市府卻片面喊卡，引爆基層里長怒火，資科局解釋是想全面改用LINE群組和市府專用APP，更簡化且省錢，預計16日開說明會，議員呂林小鳳表示，資科局想法佳，但應提前告知轉軌方式。

桃園市2016年開始推行「智慧區里服務系統」，系統提供「公務訊息」、「里長通報」及「資訊查詢」等服務，各單位可以直接在系統上發布訊息，減少公文往返，里長也可透過系統通報路燈損壞等即時訊息，並查詢轄區內何處、何時將進行「路平」計畫或活動資訊等，「方便、簡單、好用」成各里長跟市府溝通的利器。

孰料桃園市資科局近期竟片面通知全市里長，稱智慧區里將停止服務，該軟體業者與市府的合約也已在10月底到期，引爆里長怒火，紛紛向呂林小鳳陳情，不解市府為何要關掉快速方便有效率的通報方式。

資科局喊冤稱，公務訊息功能可直接連結市府官方入口網的最新消息及熱門活動，里長通報可改用市民卡APP的市政信箱功能提報，資訊查詢也已列冊，已請各區公所協助將可點選的參考連結或檔案放置在與里長交流的LINE群組記事本，透過LINE群組和市府研發的APP，可省下外包的經費，也避免疊床架屋。

資科局解釋，目前也請公所全面調查，了解里長有無因系統下架導致業務執行困難的地方，將收集相關意見，預計16日召開「智慧區里服務系統」下架工作小組會議討論，強調會在完成配套後再宣佈下架。

呂林小鳳說，同意資科局不用發包給其他廠商、以現行科技取代的作法，但她也直言，應該要先告知里長替代方案，有哪些管道可以轉軌，而非大地震後才昭告天下，達到雙向溝通。

(中時 )