美國大選隨著拜登跨過當選門檻，雖參議院還有2席要拖到明年1月才會出爐，但大致上共和黨繼續把持參議院，拜登的加稅政策恐怕無法如期推動，加上輝瑞與Biontech在新冠疫苗的試驗上獲得好成績，美期指盤前狂飆1700點，油價也跟著大漲9%。道瓊指數周一(9日)開盤大漲、以29,467.9點開出，隨後漲勢擴大至近1500點或超過5%。

隨著美股開盤，道瓊指數上漲1,519.49點或5.36%、暫報29,842.89點，一度漲破29,900點關卡；標普500指數上漲128.44點或3.66%、暫報3,637.88點；那斯達克指數上漲110.16點或0.93%、暫報12,005.39點，那指也重新站回12,000點關卡。VIX指數崩跌近14%，4大科技巨頭漲跌互現，電動車大廠特斯拉股價上漲1.55%、暫報436.64美元。

費半指數則是上漲2.23%、暫報2585.59點。

4大航空股以及銀行股表現不俗，前者均大漲超過15%，後者也大漲最多來到10%以上，同樣郵輪類股表現也優於遭投資人撤出資金的科技股表現。

至於雲端股以及受惠遠端經濟的個股包括ZOOM大跌15.12%，亞馬遜股價大跌3.91%，Netflix股價重挫近8%。原油方面，布蘭特期油上漲9.15%、戰報43.06美元，西德州中級原油(WTI)期貨大漲超過10%、站回40美元關卡。

(中時新聞網)