雙贏彩頭獎來了 板橋同家彩券行開出2注3000萬 22:402020/11/09 中時新聞網 葉明芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙贏彩頭獎來了！板橋同家彩券行開出2注3000萬。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第109000269期雙贏彩9日晚間開獎，中獎號碼由小到大依序為為「03、04、12、13、14、15、16、17、21、22、23、24」，頭獎共2注中獎，皆由新北市板橋區「春來投注行」開出，每注可得1500萬；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共196注中獎，每注可得500元；肆獎共2,380注中獎，每注可得100元。 (中時新聞網) #中獎 #彩券 #台彩 #雙贏彩 #頭獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瘋大選沒注疫 確診12萬單日新高 04:102020/11/07 國際大事 庇護工場禮盒 募集認購起跑 04:102020/11/04 地方新聞 百貨周慶噴出買氣 04:102020/11/06 時尚消費 猜中總統大選後 新債王預言3大理由看衰美股 15:152020/11/04 財經 王品瘋美食APP會員破百萬 創「三高五快」新紀錄 11:122020/11/04 生活 《時來運轉》射箭國手轉型成功 運彩行創意設計成三峽熱點 08:002020/11/04 體育 樂刮購物趣 刮刮樂新品「獎金大本贏」中獎就贏錢 11:412020/11/03 財經 比特幣飛越1.5萬美元 近三年新高 04:102020/11/07 全球財經 比特幣飆破1.5萬美元創近3年新高 20:212020/11/06 財經 新北校園可停車 釋出280車位 04:102020/11/04 地方新聞 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。