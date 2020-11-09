第109000269期雙贏彩9日晚間開獎，中獎號碼由小到大依序為為「03、04、12、13、14、15、16、17、21、22、23、24」，頭獎共2注中獎，皆由新北市板橋區「春來投注行」開出，每注可得1500萬；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共196注中獎，每注可得500元；肆獎共2,380注中獎，每注可得100元。

(中時新聞網)