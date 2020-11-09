國民黨主席江啟臣後天中常會將頒發華夏獎章給立委溫玉霞、中評委劉雙全，表彰兩人在疫情期間協助僑胞仍國人的貢獻。黨務人士指出，這是江啟臣上任，首度在中常會頒發獎章給有功人士，每枚獎章都有編號、獎章證書。據悉，2011年曾有人上網拍賣三等華夏獎章，叫價600萬元，後來沒下文；目前網路上仍有人拍賣三等華夏獎章，價格從9萬9999元到8500元，落差很大。

據黨務人士指出，依「國民黨榮譽制度」獎章由高而低，依序是中山、實踐、華夏、力行，再往下為榮譽獎章或榮譽獎狀、獎狀；每種獎章各分三級，頒發條件各有規定，且每枚都有編號、獎章證書，獲頒者是無上光榮。過去幾乎以有功黨務幹部為主，後來非幹部但卓有貢獻者，也會頒贈獎章，例如大導演李安、已故藝人倪敏然都曾得過華夏獎章。

2017年洪秀柱擔任黨主席時，也曾將華夏獎章送到高雄、台北等繳交特別黨員或對黨史卓有貢獻的老黨員。

在國民黨組發會海外事務部推薦下，本周三中常會將由江啟臣親頒兩枚華夏獎章，其中中評委劉雙全因疫情期間出錢出力成功完成包機，協助印度、孟加拉僑胞返台，獲頒一等華夏獎章；立委溫玉霞則在疫情初期口罩吃緊時，自海外取得10萬個口罩捐給嘉義市，且在立院不斷質詢，終成功獲政府解除國內口罩郵寄海外親人的禁令，將獲頒二等華夏獎章。

據悉，2011年網路上曾有一位高雄的魯先生，代替家族女姓長輩拍賣李登輝擔任黨主席頒授的三等華夏獎章，開價600萬元。當時魯先生表示，長輩是黨團大老，一輩子多次捐助國民黨，總金額應有600萬的幾十倍，因不滿馬英九施政表現，決定賣掉獎章，拍賣所得將再捐給國民黨。

不過該獎章拍賣之事，後來無下文；幾位資深黨務人士也指出，每枚獎章各有編號及其珍貴意義，但印象中不曾有人捐款給黨中央，且表明是拍賣獎章所得。目前網路上也有人拍賣早期三等華夏獎章，但價格落差很大。

(中時 )