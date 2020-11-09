受惠美系電動車大廠新增全球獨供零件等利多因素，和勤精機（1586）9日公布今年前三季合併營收16.06億元、年增9.38％，因產品組合優化及本業獲利能力轉強，稅後淨利9,557萬元，比去年同期88.3萬元，年增107.23倍，EPS1.19元，高於去年同期0.01元。

和勤今年第三季營收6.27億元、年增25.41％，並創下近兩年單季新高，因產品組合持續優化，第三季毛利率23.23％，是2017年以來的單季最高，加上公司有效降低營運成本，本業獲利能力大幅提升，第三季營業利益8,088萬元、營益率12.89％，雙雙創下單季歷史新高水準，稅後淨利3,873萬元、年增25.82倍，EPS0.48元，高於去年同期0.02元。

和勤透露，旗下兩岸擴產計畫，包括台灣全興廠與嘉興和新廠第五車間擴產，預計今年底前完成搬遷與稼動，明年逐步進入量產，預期對公司營運成長，將有明顯貢獻。

和勤表示，公司朝高毛利產品發展，汽車零件方面，主要供應大陸合資品牌車廠，客戶訂單按計畫增量穩定成長；美系電動車大廠今年新增全球獨供零件。此外，與電動車大廠合作持續擴大，新的合作案已準備量產。

尤其，去年大陸推環保新規影響新車銷售，公司順勢進行產線整改，因費用較高，致使去年前三季的獲利基期較低，而近年持續進行營運改善、策略接單政策，效益在今年明顯展現，讓和勤面對新冠肺炎疫情衝擊，仍可繳出亮眼成績。

至於硬碟零件方面，和勤有七成以上產品為高階雲端伺服器，面對硬碟（HDD）產業下滑的衝擊不大，且雲端伺服器硬碟在5G時代，則有逆勢成長的空間。

和勤強調，公司擁有技術與開發能力的優勢，產品變速箱、門鎖、發動機、座椅、煞車系列等，主要供應大陸合資品牌車廠，七成以上產品為獨供，公司落實策略接單政策後，產品結構逐步優化，毛利率連續五季走高，今年第三季毛利率23.23％，較去年同期提高9個百分點，隨著低毛利產品陸續結束出貨，公司預期第四季毛利率，還會向上攀升。

(工商 )