統一獅中職封王，集團相關企業康是美、統一時代陸續推出慶祝活動；據點最多的7-11超商卻因沒有優惠，一度引起球迷反彈，隨著小7宣布「敬請期待」，不少網友轉向好奇「為什麼7-ELEVEn的n是小寫？」

根據《讀者文摘》報導，7-11超商於1937年在美國創立，原本只是間販賣冰品、雞蛋的商店。1946年，為配合深夜上門的顧客，老闆決定延長營業時間，改從早上7點到晚上11點，這是這早的7-11；1963年，才改成沿用至今的24小時不斷電模式。

至於「n」為什麼單獨小寫？近百年來眾說紛紜，最常見的說法有3種：一是創辦人家族認為，品牌LOGO全部大寫顯得生硬，建議把N改小寫，看起來比較優雅。

另一個說法跟華人有關，因華人篤信風水會影響生意，覺得字母「N」的筆劃最後是朝外，代表容易散財，「n」的筆畫最後向內，代表聚財；不過這項說法從未被證實。

7-11的官方說法其實很簡單，「純粹為了好看」。例如手機品牌HTC，一樣把h小寫，最大原因也是為了好看，特別能對齊字母C的弧度，再加上中間的字母T，品牌看起來相互對稱。

(中時新聞網)