有句台灣俚語「頂司管下司，鋤頭管畚箕」，意指分層負責，各管各的。但行政院長蘇貞昌這位下司、畚箕，近期一再僭越職權，管起蔡總統這位上司、鋤頭的事，一下子嗆「蔡習會」、一下子談「致電拜登」，似乎兩岸、外交都他說了算。雖然蘇揆昨天為「推文」變「致電」道歉，還交代本月要召開食安、治安等6個會報，看似「回歸政院本業」，但口說「不會癢了」的畚箕，若心態不調整，哪時突然搶扮鋤頭猛搔，也不讓人意外。

馬英九陣營拋出「蔡習會」，強調2次馬習會不重要，1次蔡習會比較重要，著眼於兩岸領導人平等對話，可化解兩岸衡突危機。儘管去年底，蔡總統被問到蔡習會就說「蠻誘惑的」，今年國慶文告也表示「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。但總統府尚未回應，蘇揆倒先開口說「不用在那裡會什麼會」，總統頓時變閣揆的小漢仔。

拜登開票領先川普，蔡總統推特發文祝賀，蘇揆又立馬吹噓「總統已致電拜登」，結果馬上被藍營打臉是「魚目混珠」、「欺騙成習慣」的大內宣，害得蔡總統差點被拖下水。閣揆會對總統職掌政務信口說三道四，若不是拍馬拍到馬腿的突槌之舉，就是曝露彼可取而代之的潛意識。

其實蘇揆早該好好回歸政務，勿再撈過界，尤忌再被抓包依法須定期召開的11個會報，擱置多時不開，還鬼扯因疫情才沒開。否則，為何本月正值秋冬疫情趨嚴，又可一口氣召開6個會報？今年7月，蘇揆的施政滿意度獲逾半國人認同；到了10月民調，蘇揆又成了被討厭度第一的政治人物。蘇揆須深思自省何以至此？若心態不調整，可不是蘇揆為化解被前總統陳水扁爆料他當年怨蔡英文「歹逗陣」風波，自曝蔡總統說他「對事嚴格、對人溫暖」就能粉飾太平。

想起電影《九品芝麻官》有段對話，包龍星痛斥太監李蓮英「老佛爺是要放在心裡尊重的，像你這樣整天掛在嘴邊講，毫不介意，你是何居心？」蘇揆雖非李蓮英，但該管好的是內政，不是對總統職權說三道四，否則老是呷碗內看碗外，再發生總統向國際道歉之類的憾事，閣揆再汗顏、道歉都於事無補，搞不好屆時碗都弄破，後悔都來不及。

(中時 )