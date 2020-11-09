拜登當選局勢變？DPP不認 川普落選大禮照送？《頭條開講》完整版 2020.11.09 周玉琴 林嘉源

國民黨9日召開「美選底定後，六成民眾盼暫緩萊豬進口！」記者會，舉六項實例砲轟民進黨押錯寶，屢屢鬧外交笑話，事後才急於甩鍋國民黨。台北市議員王世堅則反嗆，稱藍營此舉是要拖執政黨下水，並指這個說法若被拜登聽到，他可能一氣之下反而賣更來豬來懲罰台灣。

王世堅9日在政論節目《頭條開講》中表示，萊豬議題有爭議，但他也呼籲大家冷靜討論，不要把這個議題妖魔化，並指出，「在野黨說，換拜登，我們是不是趕快把這個協議推翻？萊豬就不要買」。

王世堅強調，在野黨一而再再而三，在我們政府一再聲明說沒有押寶川普的情況下，一直要拉執政的政府下水，說你就是押川普，「這個聲音傳到美國那邊，反而會讓拜登更火大，拜登更會賣萊豬給台灣」。

王世堅也解釋，「因為你台灣挺川普，我讓你吃更多，把你懲罰個夠，不是這樣子嗎？所以我覺得國民黨這個邏輯很奇怪就對了。」

對於王世堅的說法，國民黨副秘書長柯志恩表示，「你先澄清一下，你們當初對拜登講了多少話」。

(中時新聞網)