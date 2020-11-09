財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）9日舉行成立30週年慶，與會的行政院長蘇貞昌表示，台灣過去只能大老遠花時間、金錢，到國外仰賴別人，做車輛測試，現在我們擁有世界級的測試中心，可就地測試，省錢又省時間，還爭取國外廠商來台測試檢驗的機會。至於目前車輛中心的測試檢驗，從汽車業到飛機業，實在了不起。

蘇貞昌進一步指出，總統蔡英文特別交代，新時代的台灣，不但要迎頭趕上，且要超前部署，因此，政府推動「五加二產業創新計畫」，打造「六大核心戰略產業」，如同經濟部長王美花所提，台灣可超前部署面對電子時代的來臨，我們有實力，這就是台灣最好的機會。蘇貞昌強調，政府的責任，要結合各方面力量，包含民間及政府的力量、各產業的力量，把力量加倍、加乘，請經濟部支持車輛中心，結合各產業需要，尤其應與學校、產業結合培養人才。

蘇揆也親自體驗自駕車WinBus。WinBus是車輛中心率先打造出第一輛國人自研自製的自駕無人小巴，從零組件到整車，均由台灣廠商共同研發完成，不但是「MIT」（Made in Taiwan）、更是「DIT」（Design in Taiwan）。蘇揆體驗搭乘自駕小巴，繞行車輛中心場區約700公尺，途中聽取該車的車道變換、交通號誌辨識等功能，並有假人模擬行人突然闖進車道，測試該車感應異物突然進入時的煞車效能。

車輛中心1990年由經濟部推動成立，成為專責協助車輛產業升級轉型的單位，30年來逐步累積研發檢測能量的同時，協助MIT車輛產品行銷全世界，為國人安全與環保的用車環境善盡把關之責，進而帶動了產業加值與轉型升級。車輛中心董事長黃隆洲回顧該中心草創的前十年，首先建立安全、環保檢測機制，並協助政府訂定相關政策與法規，奠定了基礎；第二個十年，因應產業需求更進一步打造國際級試車場域與各種形態的研發實驗室群；第三個十年演進到今日蓬勃發展的電動車、自駕車與車輛電子技術研發。

車輛中心迄今已取得歐美各先進國家車廠、實驗室單位的認可，每年可協助廠商取得超過800件外銷證書。

在數位轉型浪潮之下，電動、人工智慧（AI）及大數據應用趨勢，愈加明顯，繼產品改良、國際驗證之後，車輛中心轉而投入智慧安全、車輛物聯網、電動節能三大技術領域的創新研發，致力產出獨特專利技術，技轉予產業界應用，藉以打造全方位的車輛科研平台。

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