健身器材廠明躍國際（4151）9日公布自結10月合併營收2.95億元、年增104.25％，累計今年前十月合併營收15.85億元、年增63.24％，創同期新高。明躍表示，受惠全球居家健身風潮興起，旗下三大業務同步成長，自8月起單月營收已連續三個月，創下單月歷史新高，第四季為傳統旺季，單月營收續創新高可期。 因應今年底歐美消費旺季，明躍生產線全能生產，加上加班趕工，迎接旺季需求，在產能全滿之下，公司也進行擴產，以期營收可望再創新高。

明躍以生產高階家用健身器材為主，業務分為三大項OEM、ODM及OBM。其中，OEM主要客戶為全球最大家用健身器材品牌美商Icon；ODM客戶則為全球第二大運動用品連鎖集團迪卡儂（Decathlon）；OBM為生產Strength Master、LifeSpan，及IHP等自有品牌產品。受惠中美貿易戰轉單，及新冠肺炎疫情帶動宅經濟，今年公司業績呈現淡季不淡、旺季更旺。明躍表示，健身器材結合科技、數位、互動及虛擬實境，使得家用健身器材也具備了教練和社交功能，取代健身房需求，這樣的趨勢在後疫情時代，將持續下去，家用健身器材的成長態勢明確。

明躍深耕健身器材20餘年，以創新、互動、智慧為發展核心，產品功能走在趨勢上，去年獲得美國Icon青睞，成為Icon分散美中貿易戰風險之下的重要代工廠。明躍代工Icon的最高階產品，在產線的學習曲線成熟後，今年出貨大增，成為公司營收大幅成長的主要原因。

Icon為全球最大家用健身器材廠，旗下擁有NordicTrack、ProForm，及Freemotion等健身領導品牌，並以健身和健康平台iFit，提供健身會員線上服務。由iFit連結各種交互式健身產品，會員們可以在家中或健身房的各種Icon產品連線iFit平台，與個人化線上教練互動、通過虛擬實境鍛鍊或參加線上課程等，目前已有70萬付費會員。

明躍去年開始為Icon代工競速飛輪健身車，今年再增電動跑步機訂單，隨著Icon產品熱賣，明躍訂單出貨量也快速成長，因而帶動營收上揚。

受惠於疫情帶動家用健身器材需求大增，明躍三大業務，皆有成長。明躍除Icon代工訂單增加之外，旗下自有品牌LifeSpan在美國銷售也持續上升，LifeSpan主打家用與輕商用市場。此外，明躍LifeSpan辦公室健走機系列產品，獲得歐美重要企業與學校機構採用，預期辦公健身市場具有相當高的成長潛力。

(工商 )