兩大製鞋廠豐泰企業（9910）及鈺齊-KY（9802）自結10月合併營收同步衰退。因成品鞋銷售量減少，豐泰企業9日公布自結10月合併營收57.06億元、年減8.56％；同樣地，鈺齊-KY因9、10月正值秋冬季鞋款與春夏季鞋款的出貨交替時節，9日公布自結10月合併營收6.16億元、年減35.33％。豐泰表示，10月成品鞋銷售量為891萬雙、月減10％、年減13.4％，使得自結10月合併營收57.06億元、年減8.56％；累計今年前十月成品鞋銷售量達9,019萬雙、年減10.8％，使得自結今年前十月合併營收570.46億元、年減6.77％。

鈺齊-KY9日公布自結今年10月合併營收6.16億元、年減35.33％，但若以美元幣別計算，則年減30.74％；累計今年前十月合併營收89.82億元、年減13.08％，但若以美元幣別計算，則年減9.26％。

鈺齊-KY表示，基於產業特性及季節因素，單月營收波動較大，9、10月正值秋冬季鞋款與春夏季鞋款出貨交替時節，為歷年傳統出貨淡季，單月營收表現一直是下半年度的相對低檔區。

此外，因為近期貨櫃嚴重供需失衡，尤以大陸為甚，已直接波及出口通關時程安排，故在貿易條件為FOB前提下，是否完成出口通關動作，將會影響營收認列時點，故10月營收已受影響，然隨著時序開始進入2021年春夏季鞋款拉貨期，產銷落差因素，將會趨緩。

(工商 )