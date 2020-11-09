任務與目的(task and purpose)報導，請想像一下：你是個作戰中的軍人，正迫切需要額外的彈藥和食物，然而部隊被侷限在一個難以置信的小範圍裡，沒有足夠的直升機起降坪，正遇到物資短缺的困境。此時只能呼叫遠方的後勤單位發動一次非常特殊的空投。在獲得運輸司令部的批准後，部隊所需的物資，利用火箭送入低地球軌道，在一小時之內，空投艙在陣地裡降落，裡頭有大量的5.56公釐彈藥、急救醫療品，和一些美味的披薩，部隊士氣大振，因此取得光榮的勝利。

聽起來像是科幻故事，但是在未來很可能成真。美國陸軍官員表示，太空補給艙的想法已不只是科幻故事情節，軍方真的正在思考如何落實。

美國陸軍運輸司令部指揮官，史蒂芬‧里昂上將(Stephen R. Lyons) 最近在運輸會議上提到：「利用火箭投射物資，能夠運輸相當於一架C-17有效載荷的能力，而且無論多迼，不到1小時就能抵達。」

里昂上將透露，五角大樓已與SpaceX公司簽署了一項合作研發協議（CRADA），開發穿越外太空的運輸路線。

SpaceX是目前最成功的民間太空運輸業者，該公司的獵鷹9型火箭已達到100次的太空站運補任務。其實，SpaceX已經提出「超特快人員運輸」，利用火箭把人員送到世界各地，比飛機要快100倍。要是運送的是只是物資，那麼難度顯然更低，因為不必顧慮人員的維生系統。

明年將開始評估太空物流能力，而運輸司令部將推動概念試驗，進行遠程、點對點的火箭測試。

里昂上將表示：「我已經看到一些商業太空運輸服務，完全改變了太空行業的遊戲規則，而且進步的速度非常快，因此我在思考能否應用在軍事運輸，以及對待救地區提供人道主義援助，這完全是可能的。」

(中時新聞網)