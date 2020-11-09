國民黨「空間重設計」再微調！中央黨部搬遷案依「減租」原則，將一分為三，除了黨主席辦公室及文傳、組發等核心部門留在八德大樓，革實院搬到智庫、政策會「寄生」立院黨團，共分為3處地點辦公。不過原本規劃要續留八德大樓地下1樓 (B1)的台北市黨部，因空間調整後，中央黨部各部門空間不足，黨中央今決定把市黨部「請離」八德大樓，初步決定搬到北市第六區（大安文山）黨部合署辦公。

國民黨目前向中投承租八德大樓B1到地上5樓共約3200坪，年租 4650萬元，已預付到明年底，因黨工精簡到70多人，黨主席江啟臣認為閒置空間太多，原計畫革實院及政策會搬到杭州南路的智庫2、3樓，其他部門另租他處，省下的租金可展延續租樓層的租期。

但先前好不容易找到中山區潤泰、國泰集團各1棟大樓，消息曝光引發兩大樓其他租客反彈婉拒出租。黨中央原打算搬到智庫「合署辦公」，不過智庫希望單純化，開始在外尋覓新地點，為「歸還」智庫大樓預作準備。結果上月底黨中央討論後，決定八德大樓退租三層樓，部分部門搬智庫的2樓及3樓、立院黨團，整個中央黨部將一分為三，不過指揮中樞續留八德大樓。

黨中央人士指出，搬家計畫主要是八德大樓B1的革實院、青年團及1樓國際事務部、5樓大陸事務部，都搬到智庫2、3樓；政策會搬到立院黨團，但在智庫也保留一處會議空間。這些部門要在11月底前完成搬遷，未來將與智庫一起辦公，早已清空2、3樓的智庫不必再另覓辦公空間。

至於留在八德大樓的部門，包括須維持恆溫、恆濕環境系統的4樓黨史館不動，3樓的黨主席與黨祕書長辦公室搬到4樓，夾黨史館分居大樓東西兩側。原位於4、5樓的行管會與所屬單位，3樓的副祕書長室，則搬到B1；B1原黃復興黨部、考紀會則續留。位於2樓西側的組發會，核心部門將搬到目前1樓政策會所在辦公空間，部分單位則將搬至B1；原位於2樓東側的文傳會，規劃搬到1樓及B1。

黨務人士說，原本B1的北市黨部也要續留，只調整空間即可，但位置實在不夠，而且1樓媒體發佈室、常會廳也不更動，祕書長李乾龍最後在徵得台北市黨部主委黃呂錦茹同意後，請市黨部搬出走，與大安文山區黨部「合署辦公」。

他說，留在八德大樓的三個樓層，空間都將調整，各部門辦公空間都將縮減。整個方案，4650萬元年租金約可省下一半，將作為展延留用樓層的租金；原有70多位黨工將「遷出」26位黨工。

黨務人士指出，目前計畫革實院等「遷出」部門須於11月底前完成搬遷，八德大樓空間重設計最快要到農曆過年前後才能完工。至於外界議論大門前的一對石獅，當年捐助的中評委主席團主席彭蔭剛希望若中央黨部搬走，將收回該對石獅；如今黨中央核心部門都續留辦公大樓，石獅應會留下來。

(中時 )