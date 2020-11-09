（中央再保因獲利大增，法說會吸引不少法人參加，由左至右分別是投資部主管范姜奇秀、財務主管張允寧、總經理鄭靜芬及企劃部主管林育德。圖／黃惠聆）

中央再保險公司的核保、投資收益雙成長，今年前三季稅後淨利較去年同期成長4成，每股稅後盈餘2.42元，不但創新高，且接近2016年EPS的2.47元，因此，法人參加中再保法人會人數明顯增。

中再保今年前三季稅後淨利為14.3億元較去年同期10.3億元增加約4億元。中再保企劃部協理林育德表示，在核保方面，主要是自留滿期保費較去年同期成長約9億元，今年9月底自留滿期保費是122.96億元，去年同期是113.92億元，加上今年天災及重大損失較去年同期少，因此，今年前三季核保利潤為10.1億元，較去年佳。

至於淨投資損益方面，中再保至今年第三季止為6.96億元，也較去年同期6.14億元多，林育德說，由於資本市場第三季大致回歸至疫情前水準，讓整體投資收益較去年略增。

因中再保今年前三季核保利潤加投資收益，已高於前三年（2017、2018年及2019）全年的金額，因此，法人詢問中再保全年獲利是否會有機會突破2016年獲利水準以及在獲利大幅提高後的股利政策。

中再保新任總經理鄭靜芬表示，因為過去不少天災即在第四季發生，因此，無法預估今年全年情況。當公司有盈餘時除提付應納稅款外，還提出百分之二十的法定盈餘公積，並依規定提列或迴轉特別盈餘公積，加計前期累積未分配盈餘後，最後交由董事會擬定盈餘分配案，由於中再保實收資本額已來到近60億元，若是要發放股票股利需要再召開股東會提高法定資本額。

基於上述原因，未來中再保應以配發現金股利為主，除非該公司董事會認為，業務擴張有需要。

對於新台幣今年升值影響，中再保的匯率避險策略為至少維持6成以上避險，中再保投資主管范姜奇秀表示，該公司投資部位中，有一半是投資海外，主要是投資在陸港及美國，由於今年匯率波動大，因此，今年整體避險部位約7～8成。今年前三季，新台幣升值幅度為3.3％，造成外幣投資產生較大的評價損失，但在避險工具產生抵銷效果之下，仍比去年多。這波新台幣對美元升值，主要受到台商資金回流影響，估計明年8月租稅優惠方案結束後，新台幣的升值壓力可望減緩。

(工商 )