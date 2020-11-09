雲林縣北港警分局女警黃敏綺9日傍晚下班騎機車返家，行經嘉義縣六腳鄉時不慎撞上路人，人車倒在快車道遭2輛汽車撞擊身亡，消息傳回警局，同事們傷心表示有時黃敏綺家人會來載她回家，真希望事發當天她不要騎機車就好了。

31歲的黃敏綺警專26期，6年前畢業後先到台北服務，後來想要回家就近陪伴住在嘉義縣六腳鄉的父母，便調回鄰近的北港警分局，先在北辰派出所服務，由於之前身體受過傷，再調至勤務指揮中心擔任內勤。

未婚的黃敏綺目前擔任1線3員警，個性獨立低調，雖不多話，但與同事相處融洽，工作非常認真負責，1名同事說今天下班前還與敏綺聊天，敏綺與大家有說有笑，開心地說「拜拜」騎上機車返家，沒想到不久後竟傳來惡耗，實在令人無法接受。

新上任的北港警分局長顏偉丞表示，同事發生意外他非常難過，已指示相關人員全力協助家屬善後，並加強騎機車安全宣導，希望不要再有憾事發生。

(中時 )