宅妹今天要來討論公設比高低與設施多寡的差異性。/圖由業者提供

許多消費者在找房的過程中，都會考慮到房子的公設比的高低， 「買房花這麼多錢，是不是其實都不是買屬於自己的坪數，而是付給了公設比呢？」是許多消費者心中的疑問，今天就由「宅在台灣」知名地產部落客宅妹帶大家來了解公設比與公共設施！

若建案戶數少，公設比有可能上看35%。/圖由業者提供

過去公寓產品就只有一個樓梯，但早期因為建築法規沒有嚴格要求，若與對門住戶同時開門甚至有可能會彼此撞到，後來法規就修改梯廳最少有要兩米的距離。

緊接著就有華廈這類產品誕生(華廈指的是電梯大樓，沒有其他公設的產品)，這時公設比約20-25%，時至今日因各類消防法規等救災安全因素考量，規定一定要規劃有兩個逃生梯，導致建案的公設比變得很高，新成屋最少都是30%以上，這與有沒有規劃成社區型並沒有絕對的關係。

但宅妹今天想告訴大家的是，「公共設施」與「公設比」又是兩件事，可別混為一談了。公共設施多並不等於公設比高，反之公設比高也不等於公共設施很多，聽起來是不是很像繞口令，接著往下看宅妹簡單說明～

公共設施越豐富，當然建案的賣相就越好。/圖由業者提供

可以把「公共空間」當硬體，「公共設施」想成是軟體，空間與設施是兩件事。/圖由業者提供

一般來說可以把「公設比」想成是公共空間硬體的概念，「公共設施」想成是軟體的概念，比方說規劃出健身房空間是硬體屬於公設比，但要附上多少台跑步機、健身器材等就是軟體屬於公共設施， 因此軟體是建商自由心證決定，與公設比是毫無關係的。

當然公共設施規劃越豐富，會讓買方感覺良好，建商也會更容易賣房，因此只要是興建成本允許，建商並不會希望公共空間空空如也的。

站在消費者的角度，只想付錢買實際使用坪數，不想多花錢買公設。/圖由業者提供

站在建商的角度，當然會將興建成本均攤回給消費者。/圖由業者提供

這邊宅妹來舉個銷售例子來作說明一下關於公設比高低的想法，用「消費者視角」與「建商視角」兩個不同角度來看，因為公設比出現每坪單價差異的看法。

假設現在一間100坪的房子每坪10萬，要賣1000萬，公設比35%，站在消費者的立場會認為，換算下來室內65坪，建商應該要65坪x 10萬元＝650萬賣我才對，怎麼會是賣1000萬呢？

但站在建商視角，我的房子獲利連同成本就是要拿回1000萬，就算我室內坪數是65坪，也是1000萬/65坪＝$163,846/坪，換句話說每坪要賣16萬才行，終歸是會算好成本及利潤才做銷售。

因此宅妹認為也別覺得買公設比吃虧了，主要是喜歡這社區的管理維護感，勝過單看公設比這數字，畢竟這只是一種數字遊戲，端看建商把這些東西放在哪個比例去計算而已。

別覺得買公設比吃虧了，說穿了其實是數字遊戲。/圖由業者提供

(中時新聞網)