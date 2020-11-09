烏克蘭總統澤倫斯基確診 23:302020/11/09 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭總統澤倫斯基新冠檢測呈陽性 外電報導表示，烏克蘭總統辦公室證實，總統澤倫斯基在推特上表示，其新冠病毒檢測呈陽性，將會接受自我隔離，同時繼續總統工作。 (中時 ) #烏克蘭總統 #澤倫斯基 #呈陽性 #總統 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國確診人數破千萬 拜登成立抗疫小組 22:302020/11/09 國際 拜登時代來臨 陸機構：中美摩擦料暫緩 04:102020/11/09 全球財經 《國際政治》美確診即將破千萬 拜登周一成立新冠應對小組 09:422020/11/09 財經 《國際社會》葡萄牙周一進入緊急狀態 義大利單日確診仍逾3萬人 09:592020/11/09 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 16:532020/11/09 財經 新增1境外移入 烏克蘭籍年輕女子來台工作確診 13:442020/11/09 生活 蔡推特恭賀說成致電 蘇揆遭批 04:102020/11/09 政治要聞 敏成、美德醫 進軍美國生產口罩 04:102020/11/09 產業．科技 大腦訊息磅秤系統 揭開諾獎「快思慢想」腦神經機制 10:252020/11/09 健康 繼承名人堂父親衣缽 他成NASCAR第三年輕冠軍 15:532020/11/09 體育 國際熱門新聞 影》敗選後首現身 數百人比中指要他滾蛋 川普疑眼眶泛淚 - 國際 輝瑞首支新冠疫苗成功 有效率達到9成 - 國際 如果川普認敗選 同黨高層驚吐：美國恐永遠不會出現共和黨總統 - 國際 美231年頭一遭 拜登妻子吉爾將成首位有全職工作第一夫人 - 國際 輸掉選戰還賠了夫人 英媒：梅蘭妮亞將向川普提出離婚要求 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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