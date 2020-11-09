英國鐵肺歌后愛黛兒(Adele)，在與前夫離婚一年半後，積極控制飲食並聘請私人教練進行訓練，成功瘦身的她果然桃花朵朵開，被媒體爆出與英國饒舌歌手Skepta約會，許多愛黛兒的粉絲都對新對象感到意外，畢竟現任男友和前夫的形象也差太多。

只是兩人才穩定交往不久，近日美國八卦媒體又爆料，愛黛兒和美國NBA球星凱文．杜蘭特(Kevin Durant)共進晚餐。杜蘭特在球場上擁有高人氣，場上風光、場下也是人氣爆棚！女人緣超好的他，早在2011年就時在常社群平台上表達對愛黛兒的愛慕之意；2017年，當愛黛兒一舉拿下五座葛萊美大獎時，杜蘭特還發文恭喜她，這段仰慕之情，更長達九年之久。

這次爆出緋聞的原因，是因為愛黛兒結束《Saturday Night Live》節目錄影後，被拍到與杜蘭特在紐約共進晚餐，雖然兩人只是一起吃飯，但因先前杜蘭特早已表明相當愛慕愛黛兒，所以使得這餐飯吃得格外引人遐想。

杜蘭特眾多球迷則抱持著樂見其成的態度，畢竟之前他喜愛的演員嘉蕾．喬韓森（Scarlett Johansson）已經宣布經結婚，這也讓杜蘭特的成家希望破減；只是與Skepta正在交往的愛黛兒，是否真的會喜歡上杜蘭特？這…也只能繼續看下去了。

(中時新聞網)