美國總統大選大局底定，由民主黨候選人拜登取得勝利，儘管現任總統川普正透過法律程序試圖扭轉結果，然外資早從上周就開始連續性買超台股，押寶選舉結果不難產，統計過去六個交易日以來，國際資金買超以半導體族群為主流，齊心加持台股把萬三變地板。

國際資金本波的超前部署相當有趣，先是在10月底展開一波連六賣，一共調節545億元、加大外資2020年以來對台股賣超壓力，然進入11月，旋即開啟連六個交易日大回補，累計買超739億元，短線多空氣氛變化相當劇烈。

CMoney統計，國際資金過去六個交易日波段買超台股過程中，投入10億元以上的個股有12檔：台積電、聯發科、日月光投控、國巨、鴻海、聯詠、世芯-KY、中華電、穩懋、祥碩、世界與台塑。

可以發現，半導體相關個股有八檔，足足占了外資買超個股金額排行三分之二強，這個狀況一方面凸顯半導體產業前景不弱，潛在庫存調整並不對資金買超力道構成威脅；其次，也意味熱錢大膽進駐的標的基本面應較富期待感。

(工商 )