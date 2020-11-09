聯詠（3034）財報亮眼，超越市場共識，外資圈齊賞臉給予正向評價，花旗環球與摩根大通對聯詠看法亦轉為更樂觀，升評「買進」與「優於大盤」，外資圈最高目標價並達400元大關。

聯詠原本就備受外資圈推崇，包括：里昂、美銀、高盛、摩根士丹利、大和資本、瑞信證券等，均持正向意見，尤其第三季財報出爐後，摩根大通、花旗環球證券雙雙升評「優於大盤」與「買進」，更是證明聯詠強大基本面已塑造外資圈共識。聯詠9日大漲7.33％、收293元。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，聯詠第三季財報優異、第四季前景堅實外，其產品組合轉佳，單位售價增長帶動毛利率提升，是升評的重要考量點。他並指出，聯詠來自華為禁令的衝擊，先前已大致反映在股價上，然未來的成長性主要繫於TDDI、OLED DDI在OPPO、Vivo與小米中的市占提升，以及在系統級晶片（SoC）業務的上檔空間。

其次，聯詠具吸引力的現金殖利率，加上良好營運槓桿，花旗環球認為，均有助股價維持在高檔不墜。

(工商 )