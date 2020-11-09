面板驅動IC（DDI）大廠頎邦（6147）財報發光，超越市場共識，外資圈給予正向評價，高盛證券對頎邦投資評等更是由「賣出」跳評「買進」、推測合理股價76元。

頎邦第三季每股純益1.54元，優於市場預期的1.42元，單季毛利率彈升至30.3％，也比市場共識的28.6％更佳，替股價注入整理後再攻高的動能。

高盛證券提出兩大理由，斷言頎邦最壞情況已過：一、頎邦第三季的營運復甦狀況，證明產能利用率、獲利率正與整個半導體產業一齊回溫。二、頎邦股價過去三個月內回檔了一成，比大盤上漲7％遜色，然高盛認為，基於營收與毛利以更快速度增長，當前評價僅10～11倍本益比、實屬偏低。

高盛說明，先前對頎邦持保守立場，主要是因為頎邦有較大營運比重放在消費性產品上，而較缺乏如伺服器等在家工作商機支持，因而判斷其營收與獲利或低於同業。不過，隨消費性支出廣泛復甦、面板規格持續提升、智慧機面板DDI凸塊測試時間更長，反而使頎邦產能利用率更優異，價格趨勢亦更為有利。

外資估算，頎邦獲利於2020年脫離谷底後，2021、2022年將連續向上，每股純益成長至5.92與6.75元。

(工商 )