隨著經濟自由化的發展，台灣曾創造亞洲四小龍之首的經濟奇蹟

但在民主開放及社會缺乏共識下，台灣經濟卻由盛到衰

用關鍵數據說話，從過去成功經驗借鏡，真正解決台灣經濟發展問題

台灣，亞洲四小龍成員之一

數十年來受政治紛擾，經濟成長漸趨緩慢

本書解析歷任民選總統的經濟政策如何改變台灣

領導人該如何帶領台灣再創經濟成長高峰

回顧台灣數十年來的經濟發展史，從二次戰後以出口米、糖為主的農業社會，到現在人均所得約2萬5000美元；在瑞士洛桑管理學院的國家競爭力排名中，台灣一度位居第6名，但到2019年卻退步到第16名。回顧經濟自由化的發展過程，70年來台灣到底做對哪些事？現在又出了什麼問題？

在財經部會擁有完整歷練的葉萬安先生，親身見證台灣經濟起飛。他在體制內大力推動經濟自由化、國際化、制度化，奠定台灣經濟發展基礎。在李登輝主政期間更提出「建設台灣成為亞太營運中心」的政策。無奈兩黨政治紛擾，再良好的經濟政策都遭扭曲。

本書以數據檢驗歷任總統的經濟政策表現，並回顧過去經濟自由化發展期間的政策形成背景與背後思維，期望能展現出過去以經濟發展為主軸的政策思考模式，供當前經濟決策參考。並提出台灣人均GDP 突破3萬美元的方法，唯有擺脫政治因素的干擾，才能真正帶領台灣再創經濟奇蹟。

本書為《為什麼台灣經濟由盛到衰？》增訂版

【精彩書摘】

我畫了一張新冠肺炎病毒引發問題的流程圖如圖1-5。由這個流程圖看來，新冠肺炎病毒人傳人，短期內尚未能產生有效對症的藥物及疫苗，以致在各國蔓延，各國政府不得不採取封關、堵城，阻止人流，而使產銷鏈中斷，以至企業停業或倒閉，致使生產凋敝、投資衰退、失業大增、消費萎縮；同時出口停滯，甚至衰退。在內外銷都萎縮的情況下，經濟怎能不負成長，再拖延下去，將陷入惡性經濟循環。

圖1-5 新冠肺炎病毒的連鎖效應。(圖/天下文化提供)

各國政府在面對如此惡劣的情況，無不採取強烈因應對策，短期內有扼止企業倒閉，失業大幅增加的效果。但病毒在蔓延，時間拉長，強烈因應對策的負面影響也會陸續發生。我也同樣將政府所採強烈因應對策，可能產生負面影響的流程繪圖如下，見圖1-6。

圖1-6 政府所採強烈因應對策，可能產生負面影響的流程。(圖/天下文化提供)

自2020年初新冠肺炎病毒爆 發 延燒 至10月16日，全球已有3940 萬人確診新冠肺炎，110萬人死亡，然而疫情不但未見減緩，且有較高機會再爆第二波高峰。致使各國政府所採強烈因應對策，負面影響逐漸呈現。

各國所採無限量的寬鬆貨幣政策，讓強力貨幣大量流出，使市場利率趨低，甚至低到零利率或負利率。而強力的財政政策，使政府債台高築，且貨幣化。此兩強力政策在經濟不景氣時，確實有促進景氣提前復甦的效果。可是在當前疫情蔓延的情況下，市場萎縮，大量資金流入股市及房地產，造成泡沫再起。由於中央銀行受到執政當局的強力干預，不僅失去其獨立性，也違背央行設置之目的，更擾亂金融市場的功能；而市場利率降至零利率或負利率，使銀行失去其應有的功能，尤其保險公司在過去高利率時代承接的儲蓄保險，如今財務陷入困境。另一方面許多國家財政早已陷入困境，而今年以來為了避免失業暴增，一再採取救濟措施，債台高築，債留子孫。至於企業界們在央行及政府大力資助下，短期還能勉強撐得住；但疫情一再拖延，企業界所背負的巨額債務發生違約甚至倒帳，導致銀行逾期放款或倒帳暴增。

以上的許多副作用已逐漸發生，其對全球經濟的衝擊已超過金融海嘯的時期。若疫情再出現二度高峰，則以上所舉出的副作用將一併齊發，更嚴重的金融危機與財政危機爆發可能性大為提升，而且央行與政府已少工具可用，將進入黑暗的時代。

據世衛組織透露，已有好幾個疫苗進入第三期臨床測試，其中應有幾個測試成功，將於今年12月及明年初先後上市，前文所述的「黑暗時代」應不會降臨。至於今後疫情是否就會穩住，經濟就會恢復正常發展，則不確定因素很高。據專家的研究，新冠肺炎病毒不會消滅，隨時有復發的可能。世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）指出：「新冠肺炎病毒造成的影響可能持續十年。經濟要恢復過去常態發展亦難，應隨時準備因應之策，將其不利影響降至最低。」國際貨幣基金（IMF）於2020年10月13日發表的「世界經濟展望」報告指出，預估 2020 年全球經濟成長率將萎縮4.4％，是2009年金融海嘯時負 1.7％的2.6倍，可見新冠病毒對全球經濟的傷害遠高於金融海嘯。IMF 首席經濟學家高萍娜（Gita Gopinath）表示：「由於疫情持續擴散，因此，難以確保全球經濟復甦，恢復到疫情之前的路途將相當艱辛。」

首先就中國大陸而言，武漢是 2020 年初病毒最早爆發的地區，人傳人，迅速流傳；雖當局迅速採取圍堵封城緊急對策，但已波及各地；加於圍堵封城，阻擋人流，對經濟已造成嚴重傷害。如工廠停工、商店歇業、失業暴增、學校停課、消費萎縮、投資不振、出口衰退。事後據大陸國家統計局發表的今年第一季經濟成長率估計，自過去成長 6％以上銳降為負 6.8％，可見傷害之嚴重。

不過，中國大陸在圍堵封城，阻擋人流後，疫情已漸受控制；在醫療方面中西醫合併療法，使死亡人數不致擴大。至10月16日止，中國確診人數僅8 萬5659人，死亡人數4634人，較很多病毒嚴重國家緩和很多，民心安定。同時，在中國大陸採取強力救濟措施與解除圍堵，使廠商逐步恢復開工與營業。雖部分城市尚有零星確診，繼續管制，及美國全力封殺中國大陸，使復工不是太順利。實際上今年第二季中國大陸經濟已向上回升，日前國家統計局發布的估計是正成長 3.2％。

因此，國際間各大經濟預測機構估測各主要國家2020 年經濟成長率，中國是唯一低度正成長國家，其他主要國家皆是負成長，最差的到負8％以上。

至於美國，在中國武漢今年初爆發新冠肺炎病毒時，美國領導當局不但未於重視，還譏諷美國最健康，不會受到感染，完全沒有準備採取任何預防措施。待2020 年 3 月間美國受到新冠肺炎病毒感染，美國號稱是有世界上最好的衛生保健系統，但在這次疫情中完全沒有發揮作用，不僅顯現事先沒有準備，川普總統還拒絕承認疫情的嚴重性，更將抗疫政策推給州政府負責，致使疫情一發不可收拾。

美國前財政部長、前哈佛大學校長桑默斯（Lawrence Summers）與哈佛大學經濟學家卡特勒（David Cutler），預估新冠病毒在美國大流行，對美國經濟的直接衝擊，以及美國民眾承受的生命和健康損失，合計達 16 兆美元；是 2007-2009年金融海嘯時損失的4倍，相當2020年GDP的80％；也是美軍 2011年9月11日至今戰爭支出（包括阿富汗、伊拉克與敘利亞戰爭）的兩倍以上。可見新冠病毒對美衝擊之嚴重。

金融海嘯對各國的衝擊，由於各國因應能力的高下，加速縮短中國 GDP 與美歐 GDP 間的差距，提前超越日本，成為全球第二大經濟體。而新冠肺炎病毒的衝擊，也因各國因應態度的不同，讓中國 GDP提前超歐趕美，於2020 年代中期中國成為全球經濟最大國。

(本文摘自《台灣經濟再奮發之路：擷取過去70年發展經驗》/天下文化)

【作者簡介】

民國15年出生於南京市，祖籍浙江紹興。民國37年國立上海商學院銀行學系畢業，分別於53年及59年在國際貨幣基金（IMF）研究所及世界銀行經濟開發研究所（EDI）各研修六個月。

曾任台糖公司副組長、行政院經安會工業委員會專員、行政院美援會專門委員、經合會綜合計畫處處長、經設會經濟研究處處長、經建會副主任委員，於民國81年5月退休。

曾兼任行政院主計處國民所得統計評審委員會創始委員迄今54年、普查委員會委員37年；曾先後兼任東海大學、東吳大學、台灣大學副教授17年；曾擔任經濟日報主筆40年撰社論1,927篇，以及撰寫專論一百餘篇。

現兼任中華經濟研究院政策研究諮詢顧問，行政院主計處國民所得統計評審委員會及普查委員會委員。

《台灣經濟再奮發之路：擷取過去70年發展經驗》/天下文化

(中時新聞網)