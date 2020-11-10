新冠肺炎疫情後台灣經濟再奮發

2020年以來，爆發新冠肺炎疫情衝擊全球，許多活動遭到停擺，全球經濟大衰退。而台灣由於當局處理得當，人民的全力配合，受創較輕，多數活動可以照常進行。因此8月初受到遠見‧天下文化事業群創辦人高希均教授邀請至其創辦的「93巷人文空間」，座談其在《遠見雜誌》8 月號所寫的一篇短文〈四年內人均GDP邁向三萬美元〉。我應邀參加，先提出我的看法講了半個多小時，然後一面吃簡餐一面和參與者討論，共花了兩小時，這種方式的討論沒負擔，既輕鬆又愉快。

不過會後高教授要我將所談內容寫成文字，做為去年出版的拙作《為什麼台灣經濟由盛到衰？》增訂二版的第一篇，而將新書定名為《台灣經濟再奮發之路》；並且為新書親自撰寫「出版者的話」，不僅為新書增添光彩，更扭轉我近年來對台灣經濟前途悲觀的看法，轉為「正面」思考，將我有限的餘年對台灣經濟的再奮發，略盡棉薄，故樂於為之。

訴說「人均GDP」的痛苦經驗，講過去「用對人、做對事」的故事

在拜讀高教授大作提到「人均GDP」時，我講了兩段「人均GDP」的痛苦經驗。在高教授指出今後四年「人均GDP」是否能達到3 萬美元，要看執政當局是否「用對人、做對事」。提起「用對人、做對事」，又使我回想起台灣光復初期真是篳路藍縷，經濟面臨崩潰邊緣，執政當局不知克服多少艱難險阻，終於創出一片天，成為亞洲四小龍之首，其關鍵因素就是執政當局「用對人、做對事」，而且完全放手，不加干預。這我又講了三個案例故事。

今後四年「人均GDP」能否達到3萬美元，正因今年遭遇新冠病毒肆虐，其對未來全球經濟的影響如何，目前尚難預測。不過，鑑往知來，可先了解2008-2009年金融海嘯對全球經濟的衝擊做為參考，再來探測新冠病毒對未來經濟的影響，應是可行的方式。

金融海嘯加速縮短中國GDP 與美、歐的差距

2007年美國發生次貸危機，引爆2008-2009年金融海嘯，對全球經濟遭受重大打擊。不過中國大陸執政當局有效因應，所受衝擊較美歐為輕。以美元計的各國GDP，在金融海嘯當年及以後的2008-2019年平均每年增加率，與金融海嘯前的2001-2007年比較，中國大陸下降了25.3％，低於美國的萎縮34％；而歐盟由於金融海嘯的衝擊，引發債務危機，更導致歐元的大幅貶值，致其以美元計的GDP平均每年增加率暴跌97.1％，即GDP平均每年增加率只有0.3％，歐盟經濟幾呈停滯。因此，金融海嘯衝擊全球，但由於各國因應能力的高低，致使中國大陸GDP提前超越日本，成為全球第二大經濟體：亦加速縮短與美、歐GDP間的差距。更使中國大陸在金融海嘯後的2019年的GDP，較海嘯前的2007年增加額，占全球GDP增加額的比例高達37.2％，是歐、美GDP 增加額占全球26.2％的1.4倍多，中國真正成為帶動全球經濟成長的火車頭。

【精彩書摘】

先就新冠肺炎病毒對台灣造成的影響來觀察，到2020年10月16日確診人數535人，死亡7人，可以說很輕微，這是因為當局及早封島，人民配合的好，大家出門都戴口罩，保持適當距離。但因及早封島中斷人流，今年第二季來台旅客人數驟減 99.6％，對台灣觀光事業遭到重大衝擊，凡航空、旅行社、旅館、餐飲、土產、遊覽車等等產業受創嚴重。失業增加，放無薪假者近2萬人；加以封島國人不能出國旅遊，及病毒的威脅使國人亦少出門，致使民間消費大幅下降，今年第一季自過去的正成長變為負 1.55％，第二季更萎縮4.98％，第三季還繼續下降 0.04％，第四季預估可恢復0.71％的正成長，估全年萎縮1.44％，是過去沒有的現象。

至於出口今年（2020）1-9月還能有2.4％的正成長，主要是受到斷鍵後的轉單效應；因此對中國大陸及香港出口合計增加13.3％，而除中國大陸、香港以外地區，則減少4.6％。雖然當局在政治上採「親美抗中」策略，但經濟方面對大陸的依賴不減反增，去年對大陸及香港出口占總出口的 40.2％，今年 9 月更升至46.3％；去年對大陸及香港出超738億美元，今年可超過 800 億美元，幾乎超過總出超的一倍。估計今年全年對大陸及香港出口占GDP比率高達 22％，而政府採取「去中化」及「抗中」政策，一旦中國大陸在經濟方面制裁台灣，台灣無力抵抗，將陷人民於危險之境，這應是我執政當局面臨的關鍵課題，應及早因應。

在出口產品方面，今年1-9月積體電路出口也受轉單之助大增22.3％，致使積體電路以外產品銳減5.9％，顯示積體電路產業一枝獨秀，其他產業則慘兮兮。也由於積體電路出口大量增加，而帶動其生產設備進口大增，致使今年上半年民間投資在新冠病毒衝擊下，還能有2.4％成長。

2020年 8月15日行政院主計總處公布今年第二季經濟成長率為負 0.58％，不僅較美、日、歐及新加坡今年第二季經濟成長率為負 9％至負 15％、中國大陸第一季負6.8％低很多，也較金融海嘯時的2008年第四季至2009年的第二季台灣經濟成長率為負5.9％至7.9％低很多，顯示台灣今年遭受新冠病毒衝擊遠較其他各國為輕。不過，就主計總處發表的今年第二季國民所得統計，表面上看僅負成長0.58％，但深入觀察，今年第二季民間消費高達負 4.98％，國外淨需求也是負成長1.30％，而經濟成長率僅負成長0.58％，主要是靠存貨變動大幅增加，對經濟成長貢獻 1.59個百分點。可是存貨增加在國民所得統計上是對經濟成長的正面貢獻；但對企業而言存貨的正常增加是有必要，但大幅增加，表示生產的產品賣不出去，變成存貨，則是沉重的負擔。若今年第二季不考慮存貨變動，則經濟成長率就負成長2.17％，其受新冠病毒衝擊並不輕。至於2020年全年經濟成長率，據行政院主計總處估計有1.56％的正成長，是同年全球少數正成長的國家之一。

新冠疫情衝擊低，目標應可達成

要了解未來四年「人均 GDP」是否能達到 3 萬美元，先要看基年（即今年 2020年）人均GDP是多少？據行政院主計總處發表的最新估計是2萬7371美元，四年內要達到3萬美元，即平均每年增加 2.3％即可。

未年四年以美元計的人均 GDP 平均每年增 2.3％，較國發會預定的經濟成長率平均 2.6％至 3.4％為低。可是今年上半年人口已提前轉為負成長，而當前是石油、重要原物料價格低檔時，在明年經濟復甦後，這些物品價格會上升，國發會估計未來四年消費者物價平均每年上升1％至1.5％，以及美元近來趨貶，台幣升值，這種趨勢將會延續下去。因此，以美元計的未來四年人均GDP增加率低於代表實質GDP的經濟成長率，令人費解！

再看過去四年人均GDP自2016年2萬3091美元，至2020年增至2萬 7371 美元，平均每年增加 4.3％，與今後四年人均GDP增加 2.3％比較，顯示新冠病毒後四年人均GDP增加率，較病毒發生前四年增加率大幅下降46.5％，遠高於前述中國遭遇新冠病毒衝擊，以美元計的GDP增加率衰退33.9％，亦略高於美國衰退45.5％，實質上，台灣經濟受到新冠病毒的衝擊，並沒有中國大陸及美國受創的嚴重。顯示未來四年人均GDP 3萬美元目標有過於低估之嫌。

尤其過去四年「人均 GDP」每年增加1070美元，而今後四年平均每年只增加657美元，即使受到病毒的影響，顯然 3 萬美元的目標是較「保守」的估計，只要今後四年不發生戰爭，不發生重大突發事件，人均GDP 3萬美元目標應可順利達成。

(本文摘自《台灣經濟再奮發之路：擷取過去70年發展經驗》/天下文化)

【作者簡介】

民國15年出生於南京市，祖籍浙江紹興。民國37年國立上海商學院銀行學系畢業，分別於53年及59年在國際貨幣基金（IMF）研究所及世界銀行經濟開發研究所（EDI）各研修六個月。

曾任台糖公司副組長、行政院經安會工業委員會專員、行政院美援會專門委員、經合會綜合計畫處處長、經設會經濟研究處處長、經建會副主任委員，於民國81年5月退休。

曾兼任行政院主計處國民所得統計評審委員會創始委員迄今54年、普查委員會委員37年；曾先後兼任東海大學、東吳大學、台灣大學副教授17年；曾擔任經濟日報主筆40年撰社論1,927篇，以及撰寫專論一百餘篇。

現兼任中華經濟研究院政策研究諮詢顧問，行政院主計處國民所得統計評審委員會及普查委員會委員。

《台灣經濟再奮發之路：擷取過去70年發展經驗》/天下文化

(中時新聞網)