你有沒有過這種經歷？明明認識一個人很久了，你了解他的喜好，清楚他的習慣，看似彼此很熟悉，但相處得再久，你們中間似乎都隔著一層紗。明明就站在你的眼前，卻好像永遠都抓不住他的心，今天就來看看猜不透也抓不住的星座男有哪些？仔細看看上榜的星座讓人好不意外，根本就是實至名歸！

▍1.雙子座：假作真時真亦假

請問雙子男的身體裡究竟住了幾個人？一會兒嘻嘻哈哈很隨性，一會又突然正經八百玩深沉。很多時候，你都搞不清楚，他們是在玩還是認真的，生怕自己自作多情會錯意。

想要弄懂雙子男，要以其人之道還治其人之身。為自己製造神秘感，永遠留一張底牌。把自己的一切都攤牌，他很快就會對你失去興趣。反之，如果對方對你產生了好奇心，會主動和你交換秘密和真心。

▍2.射手座：沒有腳的小鳥

射手座是個體驗派，最注重當下的感受。他們的行為舉止都是隨心變化的。花心起來人人吐槽，深情起來奮不顧身，灑脫起來絕不回頭，脆弱起來像個孩子渴望人陪。正是因為這樣，總給人一種不會在一個地方停留太久，不會陪在一個人身邊太久的感覺，看不透抓不住。

對付射手男，究竟誰才能留住他的真心呢？這個很難說，他們的目標永遠在遠方。但是如果當他回頭，發現居然發現有個人在原地等他，默默陪伴他，簡直一擊即中。

▍3.水瓶座：奇奇怪怪，可可愛愛

很多時候，你都不知道水瓶男自己一個人的時候在想什麼。限時動態突然冒出幾句低落的文藝語錄，隔天又匆匆刪掉。好像心事很多，有種渴望被發現又不願被發現的矛盾。這樣的水瓶男反而很容易激起女人的母性，忍不住主動關心他們。

水瓶男需要獨處的空間，甚至有點享受孤獨，孤傲怪異，是個連自己都搞不懂自己的星座。要抓住他的心，恐怕是一般的女孩無法做到的。但第一步，一定是懂他的奇奇怪怪，喜歡他的可可愛愛。

▍4.處女座：到處是地雷

如果你覺得難猜處女座難猜，那是因為他們內心大大小小的標準太多了。處女座的飄忽不定、忽冷忽熱絕大部分是因為你一不小心就踩雷了。打個比方，他不喜歡不愛說話太悶的，又反感性格吵鬧、話太多的人，是不是很有事？

要留住處女座的心，迎合根本沒用，因為你需要迎合的條條框框太多了。不如好好做自己，用自己的光芒亮瞎他的眼。

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(中時新聞網)