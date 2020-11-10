高爾夫男子選手四大賽之一的「美國名人賽(The Masters）」11/13(五)～11/16(一)在美國奧古斯塔高爾夫球俱樂部(Augusta National Golf Club)舉辦，運彩除了提供「冠軍」玩法外，還提供「比桿數」玩法，希望大家會喜歡。
「美國名人賽」又名「大師錦標賽（Masters Tournament）」，與美國公開賽（United States Open Championship）、英國公開賽（The Open Championship）和PGA錦標賽（PGA Championship）同為男子選手高爾夫的四大賽。「美國名人賽」每年都在美國奧古斯塔高爾夫球俱樂部舉辦，今年原定4月舉辦，但因新冠肺炎疫情影響延到11/13(五)～11/16(一)舉行，依照傳統優勝者會穿上代表名人賽冠軍的綠色外套。
台灣運彩除了提供「冠軍」玩法，讓大家可以猜誰能奪冠外，還會提供「比桿數」玩法，即所謂的「Head-to-Head」(H2H)玩法，讓大家可以猜「運彩指定的2位選手(A Vs. B)72洞成績誰桿數較少」，2個玩法都非常簡單好猜，希望大家會喜歡，在這裡整理了「高爾夫男子選手的世界排名(截至2020/10/29)」以及「近10年美國名人賽選手奪冠情形」，大家投注前可以參考。
(中時新聞網)
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