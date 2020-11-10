娛樂8點半》秦嵐近年演活宮廷劇《延禧攻略》的富察皇后，說到秦嵐，不得不提到她2部代表作品《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》，秦嵐還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，秦嵐是如此盛世級的美人，她卻因41歲仍小姑獨處而屢被外界催婚，不過秦嵐提到感情，則有自己的一番見解。

秦嵐以《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》打開知名度。（圖／取材自微博）

秦嵐1999年主演電視劇《推新人的故事》出道，讓她打開知名度的是，2002年在《還珠格格3》飾演溫柔多情的知畫格格，雖然反派角色並不討喜，但也讓秦嵐成功打開知名度，接著瓊瑤在2006年拍《又見一簾幽夢》時，再度找上秦嵐，飾演個性激烈的反派、舞蹈家汪綠萍，秦嵐悲情詮釋角色的悲慘遭遇，讓觀眾都很心疼，秦嵐也以此獲得中國電視金鷹獎觀眾喜愛的女演員獎。

不過也因為秦嵐低調的個性，讓她的演藝成績一直不上不下，秦嵐仍積極精進演技，並陸續在電視劇《楚漢傳奇》、《滾滾紅塵》、《非緣勿擾》以及電影《南京！南京！》、《王的盛宴》都有精彩演出。

但秦嵐始終被「黃曉明前女友」的標籤纏身，秦嵐與黃曉明因拍《還珠格格3》相識，一位是美麗的知畫，一位是瀟灑帥氣的蕭劍，後來因合作《龍鏢》而擦出愛火，兩人低調交往，最後在2006年分手。秦嵐另一段情是，她2008年與導演陸川交往，並接連在男友執導的《南京！南京！》、《王的盛宴》有精彩演出，不過這段情最後在2013年和平分手，秦嵐之後就再也沒有公開的戀情。

秦嵐演活《延禧攻略》溫柔賢淑的皇后，讓她再攀演藝事業高峰。（圖／取材自微博）

不過秦嵐接著迎來的，是另一波演藝事業高峰，她2018年在宮廷劇《延禧攻略》飾演溫柔賢淑、母儀天下的「白月光」皇后，不論是溫柔恭儉或是喪子的椎心之痛，秦嵐都以精湛演技詮釋，她拿捏到位的表現，也讓秦嵐一夕爆紅。

但卻也因為人紅是非多，秦嵐在當年爆紅時，還被傳與小7歲的「御前侍衛海蘭察」王冠逸密戀，2人甚至被爆在機場有親密互動，對此，雙方第一時間都透過經紀公司駁斥，王冠逸強調，他把秦嵐當作提攜他入行的恩人，心中只有感謝，沒有其他想法，秦嵐則表示，和王冠逸只是同公司同事，不存在曖昧關係。

秦嵐對感情很有自己的想法。（圖／本報系資料照片）

秦嵐一舉一動都備受矚目，不過她卻也因41歲仍單身而被外界催婚，她日前在網上看到「生孩子是女人的義務」一說，還讓她罕見回嗆：「我的子宮使不使用，關你什麼事」，而秦嵐登上陸綜《了不起的姐姐》時，也大吐單身心聲，秦嵐認為，只有自己能決定自己的人生大事，不需要任何人去干涉「我自己很清楚，自己在什麼時候要怎樣的生活」。

同時，秦嵐也分享她的感情觀「選一個人就是一輩子，不辜負對方、手牽手一起走下去」，秦嵐希望能找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，認為兩個人能平靜生活，才是最幸福的。

(中時新聞網)