【回憶殺】56歲美魔女戈偉如臉蛋姣好、身材惹火，早年拍攝《家有仙妻》和《浴火鳳凰》打開知名度，出道超過30年累積大量影視作品，更以《愛上巧克力》入圍第47屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演技備受外界肯定。不過，她的婚姻路走得坎坷，曾歷經兩段豪門婚，如今不願再受束縛，只想享受愛情的美好。

戈偉如拍攝《家有仙妻》走紅。(左起)戈偉如、澎恰恰、林以真、馬維欣(馬維焄)。（圖／中時資料照）

戈偉如29歲嫁給老虎牙子品牌執行長林志隆結婚，兩人育有一子，未料前夫多次傳出花邊緋聞，使戈偉如很沒安全感，婚姻維持4年即告吹。雖然沒了夫妻名分，但兩人並沒有撕破臉，協議分工教育獨子，2007年戈偉如更無酬擔任老虎牙子的代言人，當林志隆再娶「美胸皇后」劉伊心，她也大方祝福，並稱讚女方嫁對人，會有很好的公婆。

戈偉如與首任前夫林志隆育有一子（圖左）。（圖／中時資料照）

離婚後戈偉如桃花朵朵開，在好友溫翠蘋牽線下，閃婚身家逾10億元的富商李紀曾，未料個性不合漸行漸遠，維持2年就簽字離婚，且不索討贍養費。歷經2次豪門婚的戈偉如曾坦言有錢人家有許多規矩，例如在家用餐也要換上正式套裝等，但因為有這些人生回憶，不僅充實了生命，也更加了解自己想要的是愛情非婚姻，堅決不願再嫁。

戈偉如離婚2年後，被媒體拍到約會「小王建民」的嫩男，女大男小組合相差10幾歲，但未影響到感情，一談就是長跑7年，僅有2年前傳出小倆口吵架，男友一氣之下把家中桌椅砸爛，戈偉如還將慘狀PO上私人臉書。不過，戈偉如事後否認男友施暴，稱自己搬桌子力氣不足才弄壞家具。

(中時新聞網)