「2020新北創客季—RUN！新北Maker上河圖競賽」今(7)日下午在國立故宮博物院盛大登場，新北市計39隊各級學校師生隊伍參賽，各校結合跨領域課程，以在地文化及學校特色發揮創意設計外觀，重現清明上河圖當代交通繁華景象。

參賽隊伍需在3分鐘內操作運輸車搬運與載運水、茶袋與地瓜，行走20公尺的賽道。(圖/新北市政府教育局提供)

這次競賽分為小學組獨輪車與中學組獸力車，各校須依清明上河圖中交通運輸工具並結合學校特色設計創意交通工具，並需以機構原理使其四足擺動。競賽分為展示、最佳人氣競賽及趣味競賽三大項目；其中最佳人氣競賽分為臉書按讚留言及現場票選兩階段，第一階段各校須於競賽前於「新北創客漾」臉書上傳製作影片，吸引市民大眾按讚創造人氣，其中南山高中、後埔國小更是衝破1,000個讚領先，第二階段則於今日上午進行現場人氣票選，由現場民眾與參賽師生隊伍共同票選心目中最佳運輸工具；下午則是趣味搬運競賽，參賽隊伍需在3分鐘內操作運輸車搬運與載運三項物資，行走20公尺的賽道，此三項物資分別為水、茶袋與地瓜，師生於時間內通力合作，以木瓢舀水、扛裝麻布袋與抓取地瓜，其中載運的地瓜，更是新北三芝在地亮眼的57號黃金地瓜。

六個月期間各校師生到處尋求資源、腦力激盪並發揮實作能力，設計出發揮校本特色的創意。(圖/新北市政府教育局提供)

六個月期間各校師生到處尋求資源、腦力激盪並發揮實作能力，設計出發揮校本特色的創意交通工具，讓人驚嘆！如新埔國小尋找廢棄枕木做獨輪車主結構，結合農村風光搭配回收課本與竹子等環保素材；北新國小鄰近新店，以「碧潭龍舟」為主題，以木條結合雷雕圖紋木板及雷切動物造型划舟選手和龍頭，彷彿於「陸上行舟」呀！除了載運的功能外，也因其造型和機構運作原理，更增添觀賞的樂趣；而桃子腳國中小因所在地原本是農地，為了懷念這片土地，特結合學校地標並使用回收材，設計獸力車-「金銀牛．桃跑」，強調飲水思源。

北新國小，以「碧潭龍舟」為主題，以木條結合雷雕圖紋木板及雷切動物造型划舟選手。(圖/新北市政府教育局提供)

教育局張明文局長表示，新北市政府為讓孩子重拾學習熱情，以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」四大理念，強調動手實作，鼓勵學生整合學科知識與實作應用能力，發揮想得出來就做得出來之創客精神。本次更藉由創客市集及競賽，鼓勵新北學子從小發揮想像力創新，未來能為台灣帶來新的力量與創新思維！

多校學生到場觀摩創意交通工具及比賽盛況。(圖/新北市政府教育局提供)

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(中時新聞網)