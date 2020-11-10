一年一度的雙11購物節即將到來，各大電商、量販通路、旅遊、飯店業者，甚至銀行，紛紛加入搶客行列，祭出好康優惠，吸引消費者手刀刷一波。《中時新聞網》整理相關資訊，供讀者「下單」參考，切勿錯過！

雙11以電商為主，PChome購物今年主打「雙11 PChome來了～絕不退讓」，不僅推出500萬種商品下殺1.1折、結盟500大品牌最高28%回饋，更攜手36家銀行刷指定卡滿8000元起，享最高31%回饋等優惠，甚至滿額登記還能抽股票。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖認為，民眾不能出國「悶」壞了，正好把今年省下的機票、住宿費用，投入網購，趁雙11一次買齊全年物資。

雙11期間，Yahoo奇摩購物中心狂灑上億紅包，天天推不同主題日好康，筆筆享6%回饋無上限；搭配指定品牌加碼，更享最高35%回饋。以掃地機器人為例，原價3萬5900元，各種優惠加起來，不用2萬2000元就可以帶回家。

不讓電商專美於前，超市龍頭全聯加碼搶客，除了現正舉辦的「超級周年慶」全台門市超過300項商品買一送一外，限時3天再加碼，10日起至12日，限定商品下殺111元起、加贈111福利點。全聯預計，線上線下同步優惠，可望再帶動業績成長一成。

雄獅旅遊線上旅展特別推出最後一波「雙11限時搶」優惠活動，即日起至11日，每天上午11點準時開搶，包括團體行程每人最低349元起、1111元入住星級酒店，還有雄獅嚴選商品加1元多1件等。

另外台北福華、香格里拉台南、台北遠東、台北中山雅樂軒等飯店也推出超低優惠價格；福華認身分證字號，超過兩個1現場折抵房價，要是有6個1免費入住，再送兩客早餐。

金融業不惶多讓，北富銀在雙11送刷卡11%回饋；王道銀行更猛，推網購刷卡最高22%回饋。

(中時新聞網)