雙11即將來臨，電商平台早已摩拳擦掌，紛紛祭出折價活動來分食這塊商機大餅。同時，各家電信業者的搶用戶大戰也在這波檔期進入另一波高峰，亞太電信更是推出破盤超值回饋，從不綁約月租$11彈性飆網，到抽iPhone 12 Pro等好禮，各種優惠應有盡有，網友們看到也驚呼：電信公司推的優惠也太棒了吧！

亞太電信雙11絕版優惠 現在就是最佳申辦時機

每個月都需要繳上千元電信資費帳單的民眾或是你是精打細算的小資族們有福了！亞太電信在雙11檔期推出「不綁約月租$11彈性飆網」方案，幫用戶看緊荷包，省下一筆電信支出，預期出現申辦熱潮，方案詳細內容如下：

「不綁約月租$11彈性飆網」絕版優惠，加碼抽 iPhone 12 Pro，錯過不再有！這次是亞太電信雙11最經典也是「最後一次」的優惠方案，月付$11即可享1GB不限速上網，加購流量也享有優惠價，每GB只要$30，用多少付多少，彈性收費，無限上網月租費最高只收$299，等同不限速吃到飽只要$299，限量申辦。本優惠方案採限量抽獎制，用戶只要於11/11上午11點至晚上8點到活動網站登記填寫資料，數位門市將以電腦隨機抽獎方式發放11元方案的申辦序號簡訊，憑抽中序號進行線上申辦；於指定期限內申辦成功並完成門號開通的用戶，即可參加時下最夯5G新機iPhone 12 Pro 128GB (市價33,900元) 抽獎活動。

今年雙十一限定的「不綁約月租$11彈性飆網」絕版優惠，最後一次超殺優惠方案，錯過不再有。/中時新聞網攝

於指定期限內申辦成功並完成門號開通的用戶，即可參加時下最夯5G新機iPhone 12 Pro 128GB (市價33,900元) 抽獎活動。/業者提供

除iPhone 12抽獎活動外，還有超夯商品等你選擇，CATCHPLAY+30天優惠序號、GtTV智慧電視盒影視包、AirPods以及多功能AR票卡夾/證件套均享有超優的加購價。

亞太電信推門號超速開通驗證服務 10分鐘辦到好

今年亞太電信數位門市攜手全家、萊爾富和新光銀行，推出門號疾速開通服務，用戶在線上數位門市申辦、接著到超商機台進行身分認證、購卡、取卡、開通等步驟，整個流程挑戰最快能夠10分鐘即可完成，方便又快速。

月租$11元方案最後一次 申辦用戶搶破頭

亞太電信業者表示，近年來推出的雙11檔期優惠活動普遍受到消費者青睞，尤其「不綁約月付$11方案」更是大受好評，從2017年推出該項方案至今，已累計10萬申辦人次，這項方案將於今年雙11檔期過後走入歷史，預期會掀起一波申辦熱潮。

(中時新聞網)