對很多人來說，自己生日能有一群朋友為自己慶生是件很幸福的事，生日禮物也是一來一往，而絕非「應該的」。一位女網友表示，自掏腰包買蛋糕幫友人慶祝生日，對方卻嫌她「沒送禮物」而使臉色，讓她感受很差。網一看驚呼「現在連當朋友都有公主病了！」

原PO在臉書「爆怨2公社」上發問「你們會有這樣的朋友嗎？」表示近日為了替一位友人慶生，原PO自己買了蛋糕便和一群朋友去壽星家樓下慶生。壽星也開心地拿起收到的3個包包來炫耀。不過在慶生完後，原PO問壽星要不要把蛋糕上的「Happy Birthday」拿回去做紀念，對方竟回「好啊！反正你都沒送我生日禮物，那就把它當作禮物吧」。

這讓原PO無奈寫道，「都23歲了，大家都來為你慶生了，有沒有生日禮物有那麼重要嗎？以後誰還想為你慶生？」而網友也氣炸表示「送禮物是心意不是應該，現在連當朋友都有公主病了」、「這種的乾脆直接斷交吧 從此下一次生日就別幫她慶祝了」、「 有蛋糕很好啦，還挑！下次送他line賀卡就好了」、「一個蛋糕認識一個人，蠻划算的」。

網友指出，但真正的好朋友才不會計較有沒有送禮物，「對我來說就算沒送禮物，純粹祝我生日快樂，這樣就夠了」。

(中時新聞網)