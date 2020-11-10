美國總統大選結果由民主黨候選人拜登勝出，蔡英文總統近期在推特上，向拜登表達當選祝賀之意。但中華戰略學會研究員張競認為，「利用社交軟體表達賀電，看起來不太妙」，民進黨國際部副主任謝佩芬則回嗆張競「與時代脫鉤」，張競也不客氣回擊，「民進黨嚇到亂成一團了」。

張競8日在臉書上發文指出，對於尚未就職之友邦新任元首當選人，所致送之道賀電文，通常是在外館確認賀電送達對方後，才會對媒體發佈訊息。而國內製備賀電文書作業時間很短，因此外館是否能在第一時間遞交賀電，就是檢驗外交能力的時刻。他強調，利用社交軟體所表達賀電，是提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，但這騙不過懂門道的政治觀察家與情報分析師。

謝佩芬9日則透過臉書反擊，張競不經查證就指控的行為，早已不是第一次，如果真如張競所說，蔡英文總統祝賀拜登的起手式「不太妙」，那麼世界各國領導人，諸如英國首相強生、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏，豈不也都要「剉咧等」呢？

對於謝佩芬說法，張競9日晚間也透過臉書回嗆，「謝佩芬也是個外行，我講不太妙三個字，就讓民進黨嚇到亂成一團」，他並公開喊話，「民進黨若帶種，就讓總統府不要再另發正式賀電」。

#推特外交不太妙？ #不懂裝懂才可怕！ 拜登確定當選美國總統後，重要民主國家如加拿大、英國、德國、法國、日本、韓國、印度、澳洲、以色列等，都在第一時間用推特恭賀拜登，蔡英文 Tsai... 由謝佩芬發佈於 2020年11月9日 星期一

我看這個民進黨民進黨國際部副主任謝佩芬也是個外行，我看我講「不太妙」三個字 https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3346881 就讓民進黨嚇到亂成一團，我與時代脫鉤？來來來⋯⋯帶種就讓總統府不要再另發正式賀電！ 由張競發佈於 2020年11月9日 星期一

(中時新聞網)