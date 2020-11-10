美國總統大選結果由民主黨候選人拜登勝出，蔡英文總統近期在推特上，向拜登表達當選祝賀之意。但中華戰略學會研究員張競認為，「利用社交軟體表達賀電，看起來不太妙」，民進黨國際部副主任謝佩芬則回嗆張競「與時代脫鉤」，張競也不客氣回擊，「民進黨嚇到亂成一團了」。
張競8日在臉書上發文指出，對於尚未就職之友邦新任元首當選人，所致送之道賀電文，通常是在外館確認賀電送達對方後，才會對媒體發佈訊息。而國內製備賀電文書作業時間很短，因此外館是否能在第一時間遞交賀電，就是檢驗外交能力的時刻。他強調，利用社交軟體所表達賀電，是提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，但這騙不過懂門道的政治觀察家與情報分析師。
謝佩芬9日則透過臉書反擊，張競不經查證就指控的行為，早已不是第一次，如果真如張競所說，蔡英文總統祝賀拜登的起手式「不太妙」，那麼世界各國領導人，諸如英國首相強生、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏，豈不也都要「剉咧等」呢？
對於謝佩芬說法，張競9日晚間也透過臉書回嗆，「謝佩芬也是個外行，我講不太妙三個字，就讓民進黨嚇到亂成一團」，他並公開喊話，「民進黨若帶種，就讓總統府不要再另發正式賀電」。
(中時新聞網)
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