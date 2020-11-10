美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech今天宣布，它們聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，對COVID-19的預防效果超過90%。

根據初步結果，接種兩劑中第2劑的7天後以及接種第1劑的28天後，達到保護病患效果。

輝瑞今天表示，這種實驗性疫苗對COVID-19的預防效果超過90%，這是對抗新型冠狀病毒疫情的重大勝利，疫情肆虐全球已造成超過100萬人喪命，並重創全世界經濟和打亂人們的日常生活。

輝瑞和德國生技夥伴BioNTech是率先發表新型冠狀病毒疫苗大規模臨床試驗成功數據的藥廠。兩家公司表示，它們迄今未發現任何嚴重安全疑慮，且預期本月就會向美國監管當局申請此疫苗的緊急使用授權。

倘若取得緊急使用授權，初期供應的疫苗數量將有限，且依然存在諸多疑問，包括此疫苗能提供多久保護。然而這項消息也帶來希望，就是其他研發中COVID-19疫苗或許也能證明有效。

輝瑞董事長兼執行長博爾拉（Albert Bourla）發表聲明說：「今天是科學和人類的一個重大日子。我們的COVID-19疫苗第3期臨床試驗首批結果，提供我們的疫苗能預防COVID-19的初步證據。」

博爾拉又說：「我們正邁出重要一步，更接近提供全球各地人民亟需的突破，協助終結這場全球健康危機。各醫院逼近超過負荷，經濟很難重啟，值全球最需要時刻，我們的疫苗研發計畫正抵達這項重要里程碑。」

BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）告訴路透社，他對此疫苗的免疫效力將能維持至少一年抱持樂觀態度，雖然目前尚未確定。

美國田納西州范德比大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicin）傳染疾病專家夏夫納（William Schaffner）表示：「這項疫苗效力數據的確令人印象深刻，較我們大部分預期還要佳。此研究尚未完成，但儘管如此，那些數據看起來非常堅實。」

輝瑞預期尋求美國監管當局廣泛緊急使用授權，供16至85歲民眾接種此疫苗。為此，它必須提供4萬4000名參與第3期臨床試驗者中約半數人的2個月安全資料。

輝瑞和BioNTech已與美國政府簽訂19.5億美元合約，將從今年起供應1億劑疫苗。它們也與歐洲聯盟、英國、加拿大及日本達成供應疫苗協議。

為節省時間，兩家公司在得知是否有效前就已開始製造此疫苗。它們預期今年能生產高達5000萬劑，足可供2500萬人接種。輝瑞表示，它預期2021年可生產高達13億劑疫苗。

這家美國製藥巨擘指出，這項期中分析是在94名參與臨床試驗者染疫後進行，檢視其中有多少人接種疫苗或安慰劑。輝瑞未公布到底有多少人於接種疫苗後仍染疫，然而保護效果超過90%暗示，94名染疫者中有接種疫苗者不超過8人。接種疫苗者施打兩劑，間隔約3週。

此疫苗的有效率，遠超過美國食品暨藥物管理局（FDA）所要求的冠狀病毒疫苗50%有效率。

為確認疫苗的保護效力，輝瑞表示，它將會持續進行第3期臨床試驗，直到參與者中有164人染疫。博爾拉今天告訴CNBC，由於感染率不斷攀升，臨床試驗可能會於11月底前完成。

前述資料尚未經過同行評審或發表於醫學期刊。輝瑞表示，一旦整個臨床試驗結果出爐就會這麼做。（譯者：劉學源/核稿：林治平）1091110

(中央社)