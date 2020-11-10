美國總統大選終於有了結果，民主黨候選人拜登已獲得超過270張選舉人票，正式宣布勝選，而未來由川普所挑起的中美對抗是否會就此緩和，也事各界關注重點。對此，台企聯常務副會長葉春榮表示，拜登的政策可能會溫和一點，但這樣台灣也就比較沒有利用價值。

《中評社》報導，對於拜登當選後，美中台關係會走向何方？葉春榮9日時表示，他認為拜登上任後，中美會轉向競合關係，且拜登比較溫和，還會帶動兩岸緊張降溫，而這也讓台灣失去利用的價值。

葉春榮認為，不論是川普還是拜登當總統，對兩岸關係影響其實不大，反而是如果中美之間的對抗降溫，台灣應該思考要如何自處，他還呼籲台商應該自立自強，因為中美貿易戰才是影響台商生存的關鍵。

不過，國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤言認為，雖然美國印太司令部會更密切監控，確保亞太穩定，但大陸方面進一步對台灣進行軍事壓迫的可能性是存在的。而中研院歐美研究所研究員林正義則表示，拜登認為中國大陸是特殊的挑戰、嚴肅競爭者，因此可以臆測，拜登對中國的關係一定會有些調整。

(中時新聞網)