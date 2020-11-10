川普被確認敗選後，網民對他極盡嘲弄之能事，隨著川普宣稱進行選舉法律訴訟，這些網路嘲諷還會持續相當長時間。（圖／推特@FranceKendall視頻截圖)

美國建國231年以來，執政成效傑出並受到極高歷史評價的不少，這些總統在美國歷史上幾個重要關鍵時刻領導國家走上富強與文明。當然美國歷史上也少不了一些扯爛污的總統，目前剛敗選的川普還未認輸，由於在全球的公眾形象極差，許多人認為他可能是美國有史以來最糟的總統。或許對政治人物評價人人不同，但川普肯定會與美國史上評價較差的同列，後世也多半不會記得他們的名字。

美國歷史上評價最高的幾位總統一般都耳熟能詳，例如林肯、華盛頓、老羅斯福、小羅斯福、傑弗遜、杜鲁門、艾森豪、雷根等人，做得較差的總統一般人數不上幾個，因為較少會被提到。不過，每隔幾年就有學術文化機構或民調公司就史上總統評價進行調查，調查的結果雖然順序上有些微差異，但大致優劣群組異動不大。

在評價較差的群組中，有幾位在任時間較短，容易被忽略掉，其他任期夠長而足以評價的美國總統當中，最常被列入差評的10位，其名字與任期分別是約翰遜(17)、皮爾斯(14)、哈定(29)、菲爾莫爾(13)、布坎南(15)、胡佛(31)、范布倫(8)、Z.泰勒(12)、J.泰勒(10)和小布希(43)。當然其中也有些成就不小，失誤也大的，其評價爭議性高，平均下來的分數浮動較大，一般不會落到最差的一類。歷史學家也提醒讀者，一般的總統評價不能完全顯示真實的總統歷史，公領域與私領域評價也有不小的差距。

早年總統歷史評價通常是由大學來進行，多數以採訪歷史學者來進行調查，後來媒體也加入調查行列，進行評價的人員除了歷史學家之外還加入了政治學家，近數十年媒體影響力大增，在進行總統評價時更加入知名政治評論員擔任評比工作。

一般被列入評價最差的美國總統，多數是面臨國家危機，例如內戰、經濟大蕭條，但這些危難時刻經常也因為總統領導得當挽救了國家社會，而成為偉大的領導人。其次，表現較差的多為個人因素，包括用人唯私、腐敗等等。

至於川普總統的公眾評價，可以在最近一次的調查中看出端倪。這次調查是由愛達荷州州立樹城大學在2018年所進行，它列出最差10人與4年前調查的狀況差別不大，最新調查增加了川普，而且川普被列在44名受評比總統中最差的一位。與最近幾任的總統來比較，在這項調查中雷根排名第9、老布希被列在第17名，深受緋聞困擾的克林頓排名13，小布希列名30，歐巴馬則由4年前的第10上升到第8，已經與雷根同等級。

此外，美國總統的評價除了會因時代不同而略有不同評價之外，在卸任後的作為也會有不同的歷史評價，其中最突出的是卡特(39)。卡特在一般總統評價中大約列在中等的20至30之間，但他卸任後仍繼續在外交工作上盡力，積極參與調停國際上的戰爭，並努力為人質危機進行斡旋。他曾積極反對小布希政府攻打伊拉克，並在化解北韓的美國人質問題與核子危機上盡了許多力量，且因長年致力於國際和平工作，於2002年獲頒諾貝爾和平獎，可說是美國卸任總統中的異數。不過他在任總統期間與中華人民共和國建交，並與在台灣的中華民國斷交，在台灣人的心目中較不受歡迎。

即將卸任的川普總統不論從何種角度分析，未來被列入表現最糟的總統幾乎已成定局。以他個人一向行事風格，大概也很難在卸任後有什麼福國利民的表現，在各國領袖與國內同黨同志都已向拜登恭賀當選之際，他還準備發動長期的法律戰對抗大選結果，一旦卸任後還可能要面對大量的稅務與性騷擾官司，甚至任職期間的凟職濫權作為也可能遭起訴，在200多年歷史中墊底的總統評價大概難以改變了。

(中時新聞網)