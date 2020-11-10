美國總統川普在此次大選連任失敗，由民主黨候選人拜登挑戰成功上位，但川普在餘下2個多月的任期，是否可能為給拜登在將來的外交政策上出難題，在卸任前訪台？北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣認為，若川普真這樣做，對「中美關係將是地動山搖」。

拜登當選後，川普是否可能在卸任前在對台議題掀牌？據《中評社》近日報導，李振廣日前在「美國大選之後的兩岸關係」論壇表示，川普若以追求「中美對況」最大化為目標，特別是「意識形態對抗」和「地緣戰略對抗」，美國會強打台灣牌。

李振廣指出，美國在2020年間，陸續派出衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克訪問台灣，短期來看「台灣牌的功能，天花板效果也非常明顯，這已經是美國手中的大牌了」。

他進一步分析，川普「未來可用的大牌」，可能有美國國務卿、國防部長、他親自訪台，甚至是「美台建交」。但他坦言，這種牌的級別，相當於美國在台灣問題上的「王牌」，這4張王牌一旦用了，所引發的「中美關係」變動將是地動山搖規模的。

他指出，若美國執意在台灣議題上打出這些王牌，也就意味著「中美關係」進入了「修昔底德陷阱」戰狀態(美國政治學者格雷厄姆·艾利森創造的一個術語，多指美中之間的潛在衝突)，大陸北京政府一定會毫不猶豫地讓「台灣牌」成為一張廢牌。

(中時新聞網)