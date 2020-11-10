小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】股匯雙漲 台股多頭齊發上看萬四

受到美國總統大選拜登確定勝出，台北股匯上演雙漲，台股更攻破萬3，新台幣匯率也創下9年3個月新高，不過，美股周一開盤，在輝瑞（Pfizer）與生物技術公司BioNtech宣布，試驗數據顯示新冠肺炎疫苗有效率為90％的利多激勵下，暴漲1500點；第一金投顧董事長陳奕光表示，這波有得漲了，台股短期有挑戰1萬3400點的機會。

【2】金融業跟進 最大尾牙取消潮來了

秋冬疫情再起，繼仁寶開出取消今年大型尾牙第一槍後，金融業跟進，國泰金、兆豐金確定取消大型尾牙，富邦金、台新金、新光金則轉趨保守，可能縮小規模，飯店業大型外燴尾牙已「掉單」超過2成，若疫情惡化，史上最大規模的尾牙取消潮蠢蠢欲動。

【3】拜登新戰略 主打重返亞洲2.1版

拜登當選美國總統，國防安全研究院所長蘇紫雲昨天表示，過去民主黨籍總統歐巴馬有「重返亞洲」政策，共和黨籍川普則提出「印太戰略」，民主黨籍拜登上任後，可能實行「重返亞洲2.1版」，美國對台軍售應該是「回不去了」。國安局長邱國正昨在立院備詢則說，在美總統交接期間，確是重點中的重點，一定要非常注意。

【4】台美洽簽BTA 高孔廉直斥空話

美國大選大致底定，昨一場專家會議，多認為美大選後不確定性因素消除，拜登上台，中美貿易戰會緩和，接下來就是看台商如何爭取後續商機，另大陸十四五雙循環策略擴大內需，也將是台商未來重要市場。至於爭取台美洽簽BTA部份，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉則直言根本是空話，不可能談成，且對台灣也未必好，因為這是雙邊協定，不是有利台灣的多邊協定。

【5】連發6推 川普曝露顛覆策略

死不認輸的川普沉寂了16小時，8日晚間短短1小時連6推，再次抨擊通訊投票舞弊重重，勝利被偷了，完全沒有承認敗選之意。推文的共通性是引用律師等第三者的發言與短片，但仍提不出舞弊的具體證據。顯示他想繼續纏鬥下去的堅定意志。推特並未禁止推文轉發，但在下面標記內容存在爭議性的警語。

(中時新聞網)