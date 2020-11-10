美國製藥公司輝瑞（Pfizer）與德國生物技術公司BioNtech宣布，試驗數據顯示新冠疫苗有效率為90％，激起全球經濟可能擺脫一年來疫情危機的希望，9日華爾街股市開盤大漲，道瓊與標普雙破紀錄，道瓊一度衝高1570點，最終收盤上漲834點。

美國和德國藥廠研發新冠疫苗傳佳音，激起全球經濟可能擺脫一年來疫情危機希望，該公司希望最快在本月底向美國聯邦食品藥物管理局（FDA）緊急申請使用這一疫苗。消息一出，9日輝瑞藥廠股價狂飆，開盤勁揚12%。

道瓊工業指數終場上漲834.18點，或2.95％，以29,157.58點作收；那斯達克指數則是跌收，終場下跌171.99點，或1.45％，收在11,723.24點；標普500指數終場上漲41.07點，或1.17％，收在3,550.51點。

歐洲三大股市也收高！倫敦FTSE 100指數勁揚276.27點或4.67%，以6186.29點作收。法蘭克福DAX 30指數大漲615.95點或4.94%，收在13095.97點。巴黎CAC 40指數漲375.44點或7.57%，收5336.32點。

(中時新聞網)