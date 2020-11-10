33歲藝人阿達去年和交往4年的Lulu分手後，對外宣稱單身至今，就連本月6日推出新歌〈孤僻症〉，他也刻意表明「就是喜歡一個人」。但本刊直擊，10月14與15日，阿達皆與同一名長髮辣腿妹約會，女方更連續兩晚留宿男方內湖家中。而該名女子就是負責拍攝阿達與異鄉人的〈上班好操〉MV的影像公司創辦人之一，看來兩人關係正打得火熱。

10月14日晚間9點半，阿達結束台北市內湖的電視台錄影工作後，沒有直接回到附近的住處，反而是由助理負責駕車直奔光華商場附近某影像公司，去接一名身形高䠷、揹著黑色後背包的長髮辣腿妹上車，隨後車子迅速返回阿達位於內湖的住處；10分鐘後，原本開車的助理，改騎乘機車離開，當晚阿達和長髮辣腿妹就沒再出門，讓人不禁好奇兩人的關係。

本刊直擊，收工並未直接回家的阿達，開車繞到光華商場附近載長髮辣腿妹後才返家。（圖／本刊攝影組）

隔天下午1點半，阿達一人獨自出門，開車前往大同區運動中心和友人打羽球，但未見長髮辣腿妹隨行；約莫半小時後，才見到她在阿達家門口搭上計程車，返回昨晚上車的地方繼續工作。本刊記者以為阿達與長髮辣腿妹只見面一夜，卻沒想到當晚八點，打鐵趁熱的兩人再度相約，在松山區一處日本料理店共進晚餐。提早半小時抵達的阿達，等待過程中，神情有些焦急，像極了一個害怕女友遲到錯過預約時間的男友。

阿達和新歡隔天又再度相約爽吃壽司，兩人飽餐一頓後，隨即再去超市採買牙膏、洗髮精等清潔用品，似乎是為了過夜做好萬全準備。（圖／本刊攝影組）

等不及的阿達先行進店，5分鐘後，長髮辣腿妹才從小黃下車，前往餐廳門口，用餐過程中她也不停地在ＩＧ上「食」況轉播讚嘆餐點的美味。有趣的是，1小時前阿達才在西門町的小吃攤吃了不少東西，看來八貫8百元的壽司，很難填飽阿達的肚子。經過1個多小時的用餐，晚上9點半，酒足飯飽的阿達與長髮辣腿妹走出餐廳，轉往附近超市採買了洗髮精、牙膏等清潔用品，再一同前往停車場取車。

不過，兩人相處期間，鮮少有肢體上的接觸，在準備違規穿越馬路時，阿達僅伸手提醒對方要注意腳步；超市結帳時，他也刻意避嫌走到門外等候，直到前往停車場的途中，長髮辣腿妹拉了阿達衣服，他才稍有親熱地回應，願意伸手碰觸她的手臂，還輕柔地上下滑動撫摸。接著阿達開車載著女方，回到內湖住處，直到深夜未見兩人再出門。

阿達經常與正妹合作，他和小優等人一同主持《Game什麼東西》，邀請來賓上節目演短劇、玩遊戲。（圖／翻攝自阿達臉書）

本刊調查，這名長髮辣腿妹是一家成立剛滿5年的影像公司4位創辦人之一，在公司擔任專案總監。據悉，該公司除了製作阿達的ＭＶ外，也曾拍攝過王敏淳〈沒事別來煩我〉、 ØZI和小春的〈狼煙〉，和小禎的廣告等作品。

擁有創作繞舌歌手、導演、主持人等多重身分的阿達，堪稱演藝圈多才多藝才子，他過去因和Lulu一起主持《愛玩客》進而相識相戀，交往4年多，於去年7月分手。恢單的阿達曾表示，最喜歡一個人去吃壽司，可以享受師傅細膩手藝和食材的極致美味，「一個人吃飯最自在，不用管別人喜好，想吃什麼就吃什麼。」如今和興趣相投的長髮辣腿妹傳出新戀情，還相約吃日本料理，看來有伴一起品嘗壽司才是美味。

阿達和Lulu因一起主持《愛玩客》相戀，去年金曲獎前，兩人還未宣布分手，曾被本刊目擊一起回家。（圖／翻攝自阿達臉書、本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)