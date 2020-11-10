男人可以不帥、可以不高，但是不能沒有幽默感，演藝圈眾多男諧星靠著個性討喜的、又加幽默風趣，讓他們瞬間擄獲女方的心。其實，女神嫁醜男並不意外，台日演藝圈中就有不少美女最終情定顏值一般的男人，在美女心目中，平凡男甚至醜男一樣具有吸引力。

交往三年多的依依與納豆，感情已穩定到同居階段，日前七夕情人節時，納豆買了戒指送女友，對於未來，納豆也承諾正努力工作拚買房，等自己的心智成熟，並能把依依照顧好時，雙方再來談結婚。

年紀相差16歲的芽芽和沈玉琳，當年兩人相戀新聞鬧得頗大，還是助理的芽芽，跟老闆沈玉琳交往7個月就結婚，婚後育有一女，一家人感情甜蜜。沈玉琳說，有時回家後感到疲累，透過貼心的芽芽一點「安慰」，就能讓他迅速充飽電力。

蒼井優閃電嫁給連續3年被所屬的吉本興業評選為旗下最醜男藝人第一名的山里亮太，跌破眾人眼鏡，讓許多人驚訝不已。蒼井優表示，山里相當溫柔體貼；而山里說能和蒼井結婚，是他努力大半輩子以來的最大收穫。

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(中時新聞網)