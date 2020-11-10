6年前「三角COOL」前團員費聿鋒，意外捲入柯震東、房祖名的大麻事件，導致演藝事業全毀，近年他轉戰餐飲業，在台北市信義區百貨的頂樓打造「全台最高露天酒吧」，深受高端消費族群喜愛。不久前，本刊還目擊他與曾都屬「麻吉娛樂」藝人的「IVI」成員劉芳芸街頭煲愛，左手更一度進攻女方的纖腰，堪稱事業、愛情兩得意。

現為知名餐廳總經理的費聿鋒，開幕時還邀請老闆黃立成擔任座上賓。（圖／翻攝自CÉ LA VI Taipei IG）

10月5日晚間10點，本刊記者在台北市民大道某間海鮮燒烤店，巧遇多年沒在螢光幕前露面的費聿鋒，牽著愛犬和友人坐在店門前開心聚會，身旁還有一名身穿白色短版上衣，露出小蠻腰的馬尾正妹作陪。仔細一看，這名正妹就是2016年從選秀節目《超強17練習生》出道、近期在《全明星運動會》中被封為「短跑女王」的劉芳芸。

劉芳芸在《全明星運動會》表現亮眼，更以短跑100公尺15.99秒的成績獲封「短跑女王」。（圖／翻攝自劉芳芸IG）

本刊記者觀察，費聿鋒和劉芳芸的互動相當熟絡，同行友人對他們的親密行為也見怪不怪，小倆口應是處於戀愛進行式。一行人吃吃喝喝近一個半小時後，約晚間11點半，費聿鋒向友人道別後，右手牽著愛犬，左手則與劉芳芸十指緊扣，2人一狗漫步在街頭的溫馨畫面，像極了一家人。

走到人煙稀少處，費聿鋒的手開始不安份，頻頻進攻劉芳芸的腰部。（圖／本刊攝影組）

隨著夜色漸濃，小倆口的肢體動作愈來愈多，眼見四下無人，費聿鋒便放膽把左手搭上劉芳芸的肩膀，接著一路游移到對方的纖腰，甚至一度鑽進劉芳芸的衣服裡撫摸背部和小蠻腰，而女方則將手輕靠在他的臀前，看來相當習以為常。兩人邊摸邊走了近5分鐘，接著轉進一處巷弄，猴急地步入一棟公寓，繼續打得火熱。

經過5分鐘的調情，小倆口牽著愛犬走回疑似男方的公寓。（圖／本刊攝影組）

回顧費聿鋒的情史，最有名的當屬他與毛加恩老婆羅雯的一段情。當年兩人愛得轟轟烈烈，幾次躍上新聞版面，就連費聿鋒遭影射是賣毒品給房祖名和柯震東的「F姓饒舌歌手」，羅雯仍不離不棄。雖然當時費聿鋒嚴正否認，強調自己只在夜店遇過「房東」，3人已一、兩年沒碰面，對「房東」呼麻一無所知。

不過，費聿鋒的臉書有不少與「房東」開心留念的合影，連柯震東的生活私照也有，以至於當時黃立成及身為海軍備役上將的爸爸費鴻波力挺他，仍於事無補。事後費聿鋒更遭有心人士亂棒打傷，緊急送醫後縫了5針，演藝事業因此停擺，他與羅雯的一段情也無疾而終，幸好現已轉運，甜蜜戀情也到來。

2017年劉芳芸（左2）以女團「IVI」正式出道，但僅發行過一張單曲，近年將重心擺在戲劇和綜藝。（圖／翻攝自劉芳芸IG）

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(中時新聞網)