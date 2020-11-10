「三角COOL」前團員費聿鋒近日被本刊目擊與「麻吉娛樂」旗下女團IVI成員街頭約會，女方全程依偎在他身旁，費聿鋒還情不自禁地將手伸向女方衣內搓揉，不難看出小倆口正是濃情蜜意。而演藝圈也有不少男、女團成員互看對眼，傳出緋聞。

以女團Sweety出道的曾之喬，2009年與飛輪海成員辰亦儒合作偶像劇《愛似百匯》，對他一見鍾情。但女方忍了2個月才主動進擊，最後順利交往，經過幾度分合，在今年初登記結婚。

JPM毛弟和Popu Lady成員洪詩，過去是棒棒堂、黑澀會同門時，女方就常為男方站台，2015年還被拍到一起看電影，散場後又一同為好友大根慶生，卻始終堅稱只是好朋友。

姜丹尼爾在選秀節目脫癮而出，以WannaOne出道一炮而紅，去年被韓媒爆料與女團TWICE隊長志效早在2019年初開始，每周至少會抽空約會一次，女方更被捕捉到多次進出男方家門，有時候約會還會由TWICE成員接送。

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(中時新聞網)