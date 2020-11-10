聯準會警告，受新冠肺炎與經濟衰退影響，美國仍面臨新一波債務違約潮，資產價格也可能因此大幅下滑。

聯準會在半年度的金融穩定報告中指出，許多家庭迄今持續處於財務困難，債務違約可能上升，並導致金融機構面臨損失。

此外如果市場風險情緒轉向，或是經濟復甦動能削減，也恐令高風險資產價格陷入脆弱的困境。

(工商 )