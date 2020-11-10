Fed警告美仍面臨新一波債務違約潮 08:462020/11/10 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會警告，受新冠肺炎與經濟衰退影響，美國仍面臨新一波債務違約潮，資產價格也可能因此大幅下滑。 聯準會在半年度的金融穩定報告中指出，許多家庭迄今持續處於財務困難，債務違約可能上升，並導致金融機構面臨損失。 此外如果市場風險情緒轉向，或是經濟復甦動能削減，也恐令高風險資產價格陷入脆弱的困境。 (工商 ) #債務違約 #聯準會 #資產價格 #新一波 #警告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》新梯入帳 崇友Q3營收獲利創同期新高 08:342020/11/10 財經 新聞早班車》股匯雙漲 台股多頭齊發上看萬四 06:302020/11/10 政治 Q3財報超預期 企業給力 支撐美股多頭行情 04:092020/11/10 全球財經 商品期貨趨勢專欄－原油價格 宜保守看待 04:092020/11/10 證券．權證 北車商圈人潮減15％ 百貨周年慶加碼優惠 04:092020/11/10 產業．科技 5G最強供應鏈 台股ETF新契機 04:092020/11/10 財經要聞 撥雲見日 美股基金止血 04:092020/11/10 投資理財 市場動盪 金融債抗震吸金 04:092020/11/10 投資理財 投資AI新科技 趁早布局搶先機 04:092020/11/10 投資理財 旺季到＋網購夯 消費類股發燒 04:092020/11/10 投資理財 財經熱門新聞 一夕豬羊變色 金價雪崩近百美元 7年來單日最慘 - 財經 華為法律戰再下一城 瑞典法院叫停政府禁令 - 財經 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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