王浩宇幾年前曾收到教召令。（圖／摘自王浩宇臉書）

兩岸情勢緊張，兵役問題再次引起討論，其中替代役是否需要教召也遭網友質疑。民進黨桃園市議員王浩宇曾是替代役，他在臉書PO出自己的教召令，打破傳聞，並曬出與藝人阮經天的合照，稱兩人是「同梯」。

王浩宇表示，最近各縣市都在辦替代役教召，有金門的朋友已經收到通知，自己前幾年當議員後也曾收過通知單，證實替代役也是可能被教召的，並提醒民眾務必注意信箱。

王浩宇PO出與阮經天合照。（圖／摘自王浩宇臉書）

此外，王浩宇也分享自己跟阮經天是替代役同梯，在成功嶺受訓後一起去澄清湖專訓，接著又恰巧一起分配到新北市教育局，阮經天在局內服務，自己到學校協助華裔青年營的業務，「他有當兵，我就有當兵」。

至於替代役是不是兵，王浩宇認為沒什麼好吵的，「我們都愛台灣，而且選擇回台當兵，這就是真相」。

PO文也釣出其他同梯的民眾，表示「我跟他其實要了好多簽名」，不少網友看了兩人合照笑說「原來他這麼高」「身高之懸殊」「他太高還是你不高」，王浩宇則回說「他太高」。

阮經天是台灣演員、模特兒，曾以電影《艋舺》榮獲第47屆金馬獎影帝，為多部知名戲劇男主角，2008年被票選為「偶像劇天王」。2012年阮經天正式服兵役，但依體位因素判定服替代役（替代役訓練班第104梯），並於2013年退役。

(中時新聞網)