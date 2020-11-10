近來隨著名人癌逝的新聞不斷在網路上流傳，癌症與不治之症好像畫上等號，但是罹癌就等於死亡嗎？先別那麼急著下定論，來看看科學證據怎麼說。

根據衛生福利部國民健康署在「保健闢謠」專區發文指出，世界衛生組織(WHO)已經將癌症、心血管疾病、糖尿病及慢性呼吸道疾病等4種疾病定義為非傳染性疾病，而導致非傳染性疾病增加的主因分別是：抽菸、身體缺乏活動、喝酒和不健康的飲食。

另外，美國疾病控制與預防中心(CDC)也指出，大多數慢性疾病都可以透過良好的飲食、身體活動、戒菸、戒檳和避免過度飲酒，以及定期進行健康檢查來預防，降低癌症發生與死亡率。

其實癌症和心臟病、糖尿病等一樣是「慢性病」，而不是絕症，除了傳統的手術治療、化學或放射線治療外，這幾年標靶藥物及免疫療法加入治療行列，讓癌症存活率提升不少，真正的殺手其實是延誤診療。

以大腸癌為例，5年存活率第1、2期已經達82.7%及71.1%，即使到了第3期都還有60.2%，但如果延誤治療到第4期才就醫，5年存活率就只剩下11%。

為了讓病人能及時獲得優質治療，國民健康署不僅辦理「癌症診療品質認證」，更推動「癌友導航計畫」，讓癌症個案管理師引導病人完成具醫學實證之診斷與治療，目前全國共有58家通過認證醫院提供優質的照護與完整的醫護團隊。

國民健康署再次提醒，罹癌病人應和醫療人員討論後，接受最合宜的治療，千萬不要相信毫無醫學實證的偏方，以免造成生死兩遺憾。

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(中時新聞網)