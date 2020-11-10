美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，各國領導人也先後表達恭賀，總統蔡英文也在推特發文致意，美豬相關爭議卻仍餘波蕩漾。國民黨立委鄭正鈐痛批，民進黨因為「川普爸爸」選輸，把手中的籌碼全輸光，如今竟反過來扣國民黨「反美」帽子，等於用「甩鍋」成為自己押錯寶安全下莊的絕招，秀下限功力堪稱無與倫比。

鄭正鈐昨日（9）在臉書發表文章《押錯寶又甩鍋，民進黨下限無底線？》寫道：「民主黨總統候選人拜登贏得美國大選，綠營側翼選前大罵拜登上台後就要舔共賣台，現在卻說拜登長得像自己爺爺，和藹可親。民進黨不敢承認自己押錯寶也就罷了，所謂的『政黨高層』居然還反過頭來批評國民黨，勢必會推翻放寬美豬牛政策，證明藍營不只反川普、反拜登更反美。」

鄭正鈐痛批：「民進黨是因為『川普爸爸」選輸，把手中的籌碼全輸光，思考邏輯全崩潰了嗎？顧食安、不讓人民吃瘦肉精就是反美嗎？民進黨認為並未在這次美國大選中押寶川普，但黨內民代、側翼、綠媒如何挺川普、黑拜登，全都記憶猶新。甚至在中常會中，中常委戴著川普口罩挺川普，民進黨在投票前選邊站的種種作為，全都歷歷在目。」

不僅如此，鄭正鈐更指出：「美國華盛頓郵報也指出，民進黨政府處理各界對蔡英文總統五二0就職賀詞影片時，輕美國民主黨重共和黨，這項『差別待遇』，難道不會被民主黨解釋為提早選邊站？現在拜登當選，民進黨的『政黨高層』馬上甩鍋，反指國民黨是在『反拜登』，甚至還說到AIT洗版嗆拜登的人，都是韓粉扮的機器人。」

對此，鄭正鈐忍不住再度抨擊：「民進黨押錯寶，與川普的默契跟承諾，全都落空，但民進黨甩鍋與秀下限的能力卻是無與倫比。」

(中時新聞網)