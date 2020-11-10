Jeremy Lin has launched his first signature shoe in Asia, the Xtep JLin One.



As a sneaker free agent last year, Lin became the only basketball endorser for Chinese brand Xtep Sports to help launch its basketball category. pic.twitter.com/MwCpx7P6oF — Nick DePaula (@NickDePaula) November 6, 2020

前CBA球星林書豪與大陸品牌「特步國際（Xtep）」的專屬球鞋推出了，名為「JLIN ONE」。雖然林書豪上季因為幾次未穿著指定服裝遭到罰款，但他可能沒感覺，他的新球鞋賣得超好的，首批兩種配色被秒殺。

有球迷在推特抱怨：「我有設鬧鐘，我只是晚了15分鐘去AliExpress預購，豪哥的簽名鞋就被搶光了。」林書豪推文回應：「我們首批兩種配色在極短的時間就賣完，未來還會有更多配色的鞋款。」JLIN ONE目前未在北美銷售，海外球迷要搶到就更不容易。

林書豪去年7月就被發現公開穿著特步球鞋，特步8月時宣布與林書豪簽約，是他們第一個簽下的籃球明星，看起來豪哥一人的威力就非常強大。CBA的指定贊助商為「李寧」，上季共有10人未在指定場合穿著贊助商服裝挨罰，遼寧隊郭艾倫被罰115萬人民幣最多，林書豪55萬人民幣，此外多人被罰50萬人民幣。

Nike當初打造「喬丹鞋」時也遇過類似情況，NBA雖然鐵腕開罰，但是Nike不但幫繳罰款，還在廣告中對觀眾說：「NBA不許他穿，但是你可以穿。」最後喬丹鞋大發利市成為傳奇。

(中時新聞網)