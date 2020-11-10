新竹縣竹東鎮傳民眾惡意棄養貴賓狗，民間動保協會檔場救援時，屋內堆滿垃圾衛生環境極差。（臉書社團《新竹人大小事》／蘇育宣翻攝）

新竹民間動保團體獲報後，火速前往救援遭棄養的毛孩。（臉書社團《新竹人大小事》／蘇育宣翻攝）

太惡劣！新竹縣竹東鎮一處民宅傳貴賓狗遭棄養，民間動保處接獲消息趕緊前往救援，疑似因原飼養主人欠債落跑而留下一屋子共5隻的貴賓狗，屋內累積的狗屎堆成一座小山丘無人清理，看了超級心疼。動保協會成員在臉書社團揭露此事，並將領養消息擴散出去，盼能為毛小孩找到遮風避雨的家。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會在臉書社團《新竹人大小事》揭露民眾的惡行。協會理事長表示，新竹縣竹東鎮一處民宅有5隻貴賓狗遭惡意棄養，原飼養主人因欠債跑路，被留下來的狗狗宛若生活在地獄中。

協會透過房東協助火速前往救援，打開房門的畫面卻讓人超級心疼，一群可愛的毛孩遭主人遺棄，被迫活在滿地大便的環境中，因無人清理，糞便早已堆積成一座「屎山」，數量相當驚人。飲用水也隨意用鍋具盛裝，水質骯髒又混濁，整個空間混雜屎尿的刺鼻氣味。

理事長心疼地寫下，開門見到這些貴賓狗時，牠們痛苦又慌張的吠叫，眼神裡充滿對人的不信任與害怕，讓他看了非常心疼。而遭棄養的貴賓狗總共5隻，3隻公狗、2隻母狗，年紀最大的僅4至5歲，全都未節育也無植入晶片，身上的毛也因久未整理而散發惡臭打死結。救援成功後也隨即送往寵物美容未牠們整理儀容，並送往動物醫院確認健康狀況。

理事長更氣憤地說到，事後聯絡上這位跑路的原飼主，並請他簽下棄養切結書，對方甚至詢問「能不能留一隻給他的女兒養？」，氣的讓他大吼「照顧成這樣，還想養？」

而目前五隻貴賓狗經救援後安置在協會，將待健康狀況穩定後開放民眾認養，理事長也在臉書寫下領養要求，歡迎年滿20歲、男性須服役完畢、經濟狀況穩定且有充分養狗知識、願意耐心教導心靈受創的孩子等等條件的人與他聯絡，給這些可愛的毛小孩一個堅固且遮風避雨的家。

遭棄養的貴賓狗身上們多處打結且散發惡臭，經救援後一個個都露出可愛的天使模樣。（臉書社團《新竹人大小事》／蘇育宣翻攝）

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(中時新聞網)