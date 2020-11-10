小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(10日）財經重點。

【1】萬三變地板! 外資回補潮來了

美國總統大選大局底定，由民主黨候選人拜登取得勝利，儘管現任總統川普正透過法律程序試圖扭轉結果，然外資早從上周就開始連續性買超台股，押寶選舉結果不難產，統計過去六個交易日以來，國際資金買超台股739億元，並以半導體族群為主流，齊心加持台股把萬三變地板。

【2】台股匯雙漲 新台幣升逾九年高

美國總統大選結束，9日亞股啟動慶祝行情，台股站上歷史新高，外資匯入擴大買超，激勵新台幣盤中再升破28.5元，上演股匯雙漲行情，尾盤央行雖仍進場調節阻升，收回大部分漲幅，但終場新台幣升值5.1分，收在28.825元，仍創下逾九年三個月新高。

【3】輝瑞稱新冠疫苗試驗90％有效

美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）攜手德國生技大廠BioNTech進行的新冠疫苗研發，傳出令人振奮的好消息。輝瑞9日宣布，根據一項大型研究的初步數據顯示，他們的疫苗試驗，超過90％能有效防止新冠病毒。

【4】面板雙虎 10月業績年增雙位數

面板廠10月營收出爐，友達10月自結合併營收為257.25億元，月減1.4％、與去年同期相比則大幅提升28.8％。群創10月合併營收為249.66億元，月減5.3％，也較去年同期增加13.4％。彩晶（6116）10月自結合併營收約20.78億元，月增1.1％、年成長38.8％。

【5】貨櫃船運 買艙費瘋漲 託運人還得主動要求加價才會受理

因全球疫情升溫，各國港口缺櫃、缺工，加上碼頭擁擠，貨櫃船運市場淡季超旺，全航線運價上漲，並開始收取各項附加費，價格從200～1,000美元都有，美國線雖因大陸水運局干預難以漲價，但託運人自動加價，買艙費行情從950～1,250美元，也因運價瘋漲，船公司歐美線回程多已拒收貨，全速載空櫃回航亞洲。

(中時新聞網)